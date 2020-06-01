Представители «Татэнерго» пообещали снизить тарифы для жителей Нижнекамска в 2021 году

В столице нефтехимии актуализируют схему теплоснабжения города

Фото: Максим Платонов

Публичные слушания актуализации схемы теплоснабжения до 2034 года прошли в Нижнекамске. Заказчик проекта «Татэнерго» в лице своего исполнителя предложил разделить поровну объемы тепла между Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и станцией ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Предложенный вариант схемы вызвал споры среди участников обсуждения. Подробности — в материале «Реального времени».

Заказчиком схемы стало «Татэнерго»

Действующая схема теплоснабжения Нижнекамска была утверждена в 2013 году. Ежегодно документ принято актуализировать в части распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую, переключения нагрузки от котельных на ТЭЦ, мероприятий по переоборудованию котельных, строительству и реконструкции тепловых сетей.

Для обсуждения схемы были приглашены жители Нижнекамска и представители теплоснабжающих компаний города. Публичные слушания посетило около 300 человек. Для соблюдения требований Роспотребнадзора и сохранения дистанции между участниками слушания разделили на два этапа.

Заседанием руководил глава исполкома Нижнекамска Денис Баландин.

— В 2019 году Исполком Нижнекамска обратился в АО «Татэнерго», как в единую теплоснабжающую организацию города, с просьбой оказать содействие в финансировании работ по актуализации схемы теплоснабжения, — рассказал предысторию Денис Баландин.

По факту заказчиком схемы выступила компания «Татэнерго». Она же и разместила тендер. В результате аукцион выиграла компания «ВИД-Энерго». По заказу «Татэнерго» эта инжиниринговая компания разработала проект новой схемы теплоснабжения города.

Представил схему общественности Нижнекамска главный инженер инжиниринговой компании «ВИД-Энерго» Владимир Агеев. Он кратко рассказал об основных изменениях, которые предложили внести в схему на 2021 год.

— В 2019 году произошли изменения в структуре теплоснабжения. АО «ВКиЭХ» начало оказывать услуги по горячему водоснабжению. До этого компания только транспортировала тепловую энергию конечным потребителям. В остальном функциональность системы теплоснабжения не изменилась, — отметил Владимир Агеев.

Представил схему общественности Нижнекамска главный инженер инжиниринговой компании «ВИД-Энерго» Владимир Агеев

Напомним, что в Нижнекамске поставка тепла потребителям, в том числе населению города, осуществляется от двух источников — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), принадлежащей ТГК-16, и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2), принадлежащей «Татнефти». Транспортировкой тепловой энергии занимается филиал «Татэнерго» «Нижнекамские сети». Кроме того, в городе действует ЕТО промышленной зоны, такие как «Нижнекамскнефтехим», «Танеко» и «Энергошинсервис».

Прогноз по вводу жилья на 2021 год был скорректирован незначительно и в долгосрочной перспективе остался на прежнем уровне. В городе существенно увеличилось количество объектов в общественно-деловой среде, но они не все будут подключаться к центральному теплоснабжению.

Два варианта схемы

«ВИД-Энерго» предложила несколько сценариев дальнейшего развития системы теплоснабжения Нижнекамска: с учетом и без учета перераспределения нагрузок прогнозного отпуска от Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2).

Первый вариант предполагает оставить все как есть. Сейчас население Нижнекамска 60% тепловой энергии получает от Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), 40% поставляет Нижнекамская ТЭЦ-2

По второму сценарию перераспределение отпуска и нагрузок тепловой энергии между ТЭЦ планируется по схеме 50 на 50. Именно за принятие этого варианта выступает «Вид-Энерго». Вероятно озвучивая позицию заказчика.

— Второй сценарий приводит к позитивным ценовым последствиям для населения и снизит плату за 1 Гкал на 3-4 рубля. Общий расчет гражданам отпуска тепловой энергии снижается при этом более чем на 5 млн рублей в год. Исходя из ценовых последствий для потребителя, предлагается реализация второго сценария, — отметил Владимир Агеев.

Компания также провела анализ показателей работы теплоснабжения и обнаружила, что общий объем потерь тепла превысил 475 тыс. Гкал. При этом 10% тепла теряется в сетях АО «Татэнерго» и еще 16% — это теплопотери в сетях ВКиЭХ. Суммарные потери составляют 26% от отпуска ТЭЦ.

«При аварийном отключении хотя бы одного насоса, нарушится теплоснабжение Нижнекамска»

Свое мнение о проекте высказали представители теплоснабжающих компаний Нижнекамска. Алмаз Латыпов, начальник ПТО АО «ТГК-16», отметил, что от ООО «Нижнекамской ТЭЦ» практически нет резерва пропускной способности тепловода. В то время как на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) на двух тепловодах есть резерв в полуторакратном размере. Разработчик же предлагает нагрузки с тепловодов снять и перекинуть на тепловод без резерва.

Алмаз Латыпов, начальник ПТО АО «ТГК-16», отметил, что от ООО «Нижнекамской ТЭЦ» практически нет резерва пропускной способности тепловода

— При этом для обеспечения необходимых расходов теплоносителя по тепловоду от ООО «Нижнекамская ТЭЦ» требуется включение всех имеющихся насосов на ПНС-7. Что недопустимо, должен быть как минимум один насос в резерве, так как при аварийном отключении хотя бы одного насоса произойдет нарушение гидравлического режима и соответственно теплоснабжения Нижнекамска, — сказал Алмаз Латыпов.

Для того, чтобы осуществить предложенную схему, необходимо построить еще один насос, а это дополнительные затраты, что не учитывается разработчиком. Это приведет к увеличению тарифов в последующих годах.

С учетом крайне низких тарифов на источниках и практически одинаковых тарифах с Казанью, тариф на тепло для населения может быть легко снижен. Особенно, если снизить потери в теплосетях. Сейчас они превышают потери в сетях Казани.

Представитель ТГК-16 также обратил внимание на то, что если перебросить нагрузку от ПТК-1 к ПТК-2, то может пострадать комбинированная выработка. В то время как президент Татарстана поручил увеличить комбинированную выработку в республике, чтобы обеспечить эффективное использование топлива.

На тариф для потребителей влияет «Татэнерго»

Кроме того, у теплоснабжающей компании возникли вопросы по тарифным последствиям.

— Если посмотрим на экономически обоснованный тариф, рассчитанный Госкомитетом РТ, мы видим, что тариф для «Нижнекамской ТЭЦ» составляет на первое полугодие — 658,62 рубля за Гкал, на второе полугодие — 766,44 рубля за Гкал. При этом у ТГК-16 тариф зафиксирован на уровне 666 рублей 96 коп. на первое полугодие 2020 года, а на второе 692,62, — озвучила в выступлении заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ТГК-16» Динара Гильмутдинова.

— Поскольку в прошлом году Нижнекамская ТЭЦ изменила порядок расчета топливной составляющей, то был риск превышения предельного уровня. Поэтому Госкомитет принял решение о снижении тарифа на производство тепла на определенную величину. В целом, НВВ тарифов было занижено порядка на 40 млн рублей для того, чтобы не превысить предельный уровень конечных тарифов для населения по Нижнекамску. Выпадающие расходы будут учтены Госкомитетом на следующий период регулирования, — сказала она.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ТГК-16» Динара Гильмутдинова подняла вопрос тарифных последствий для населения Нижнекамска

Спикер также отметила, что независимо от колебания тарифов производства тепла на источниках (ТЭЦ) за прошлые годы тариф для населения ежегодно растет одинаковыми темпами — примерно на 4% (на индекс платы граждан). Поэтому утверждение, что благодаря второму сценарию на 5 рублей снизится тариф для ЕТО, является безосновательным.

Кроме того, решение о перераспределении нагрузок на источник тепла, от которого необходимо брать большее количество тепла, принимается не на основании установленных тарифов, а на основании минимальных удельных переменных расходов для каждой организации. Это прописано в Федеральном законе 190 «О теплоснабжении».

— Переменные расходы для нашей ТЭЦ — это топливная составляющая. На первое полугодие она составляет 600 рублей 79 коп., на второе полугодие — 608 рублей 94 коп. У «Нижнекамской ТЭЦ» — 626 рублей 91 коп. и 619 рублей 43 коп. Именно на основании этих данных можно ставить вопрос о перераспределении нагрузок, поскольку остальные расходы могут меняться в зависимости от объемов, которые берет на себя организация, — сказала представитель ТГК-16.

Новая редакция схемы

Вторая теплоснабжающая компания Нижнекамска также дала оценку проекту актуализации схемы теплоснабжения. Александр Шерстобитов, первый заместитель директора по производству — главного инженера ООО «Нижнекамской ТЭЦ», предложил руководствоваться фактами. Он поддержал мнение представителя ТГК-16 о важности надежности схемы в зимний период.

— Единственное, он не учел, что речь идет о перераспределении не за счет зимнего периода. В зимний период мы как работали 60 на 40, так и продолжаем работать. Речь идет только про летний период. Летом намного меньше расходов по водоводам. В это время ПТК-1 тоже работает по одному водоводу, потому что в основном остается горячее водоснабжение. И резерв по насосам тоже существует, — отметил Александр Шерстобитов.

Он настаивал на том, что в следующем году тарифы Нижнекамской ТЭЦ-2 будут ниже, чем у станции ТГК-16. «Если получится обратная ситуация. У нас ежегодно схема пересматривается. Можно вернуться и опять будет 60 на 40», — отметил Александр Шерстобитов.

Владимир Агеев также подтвердил существование другой редакции схемы теплоснабжения, в которой разработчик предлагает перекинуть нагрузку не на весь год, а только в летний период. Он добавил, что гидравлический режим позволяет это сделать.

В ходе обсуждения схемы разработчик отметил заинтересованность в конкуренции энергетических компаний.

— Можно изменить схему, как только произойдет корректировка тарифа, и будут основания для перераспределения в обратную сторону. Давайте в следующем году, если у нас произойдет корректировка, то мы с ТЭЦ-1 поставим отпуск 65%, а на ТЭЦ-2 — 35%. Мы должны ориентироваться на стоимость 1Гкал и на ценовые последствия, — отметил Владимир Агеев.

Представители ТГК-16 предложили провести повторные публичные слушания по новой редакции схемы теплоснабжения. Поскольку изменения в ней могут быть существенные. Однако Исполком не прислушался к просьбе компании.

В итоге схему отправили на доработку «Вид-Энерго». Окончательный вариант разработчик представит 1 июня.

Такая схема полностью отвечает интересам заказчика — «Татэнерго». Документ поддержал и исполком Нижнекамска. Но вот насколько окажутся верны обещания по снижению тарифов, станет ясно лишь через полгода — в декабре, когда будут пересматриваться тарифы.