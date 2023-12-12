Прокуратура Нижнекамска проверит информацию об отсутствии тепла в одном из домов
Прокуратура Нижнекамска проверит информацию об отсутствии теплоснабжения в одном из многоквартирных домов. Публикация с подобными сведениями появилась в соцсетях.
— В случае подтверждения надзорное ведомство проконтролирует устранение последствий коммунальной аварии, а также даст правовую оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное теплоснабжение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
В конце ноября прокуратура Альметьевска начала проверку по факту коммунальной аварии в городе. Она возникла при подключении к центральному водоснабжению нового дома, находящегося на пересечении улиц Аминова — Гафиатуллина. Как сообщал глава района Тимур Нагуманов подрядчики совершили ошибки, из-за чего с запуском воды возник целый ряд прорывов.
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