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Прокуратура Нижнекамска проверит информацию об отсутствии тепла в одном из домов

20:20, 12.12.2023
Прокуратура Нижнекамска проверит информацию об отсутствии тепла в одном из домов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Нижнекамска проверит информацию об отсутствии теплоснабжения в одном из многоквартирных домов. Публикация с подобными сведениями появилась в соцсетях.

— В случае подтверждения надзорное ведомство проконтролирует устранение последствий коммунальной аварии, а также даст правовую оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное теплоснабжение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце ноября прокуратура Альметьевска начала проверку по факту коммунальной аварии в городе. Она возникла при подключении к центральному водоснабжению нового дома, находящегося на пересечении улиц Аминова — Гафиатуллина. Как сообщал глава района Тимур Нагуманов подрядчики совершили ошибки, из-за чего с запуском воды возник целый ряд прорывов.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан Нижнекамский муниципальный район Татарстана
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