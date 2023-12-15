В образовательной сфере Нижнекамска выявили факты коррупции

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ходе проверок в сфере образования Нижнекамска выявили коррупционные нарушения. Их озвучили на городском заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Нарушения касались начисления премий без приказа управления, начисления выплат во время отпуска, нецелевого использования внебюджетных средств, оказания платных услуг в рамках муниципального задания и т.д.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всех виновных сотрудников уже привлекли к ответственности. Специалисты усилили контроль за деятельностью этих учреждений, в частности они сопоставляют начисленную заработную плату с фактическими выплатами, проводят встречи с руководителями и главными бухгалтерами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С января по сентябрь 2023 года в России перед судом предстали почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции. Среди направленных в суд больше всего дел о о взяточничестве — 5 353 (67%) и мошенничестве — 1 021 (13%). Среди расследованных уже 118 уголовных дел в отношении 371 члена организованных групп и преступных сообществ.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов