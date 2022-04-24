Хронология военной спецоперации: главные события за второй месяц

Что происходило с 25 марта по 24 апреля

Фото: Минобороны России

День 30-й: Минобороны России назвало количество погибших военнослужащих

По состоянию на 25 марта, при проведении специальной военной операции на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий. Ранения получили 3 825 человек. За проявленный героизм при выполнении боевых задач высоких государственных наград удостоились более 3,5 тысячи российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск составили порядка 30 тысяч человек, «в том числе более 14 тысяч — безвозвратные, около 16 тысяч — санитарные».

День 31-й: выступление Байдена в Польше, фейк о вызовах по телефону в военкоматы

26 марта президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса. Он предусматривает доступ к системе соцзащиты, то есть позволит военнослужащим, задействованным в спецоперации, получить право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы и другие меры.

В тот же день Минобороны сообщило, что в течение последних дней российским мужчинам поступали звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат.

А президент США Джо Байден снова резко высказался в адрес Владимира Путина — посещая пункт приема беженцев с Украины в Польше, американский лидер, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, что он думает о президенте России, назвал того мясником. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что новые оскорбления от Байдена в адрес российского лидера еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений России и США.

День 32-й: анонс переговоров в Турции. В ЛНР заявили о желании войти в состав России

27 марта президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились, очный раунд переговоров Киева и Москвы пройдет в Стамбуле. При этом Турция заявила, что намерена продолжать содействовать установлению перемирия и мира между Москвой и Киевом.

Глава Луганской Народной Республики, независимость которой Россия признала 21 февраля, Леонид Пасечник заявил, что на территории ЛНР в ближайшее время может пройти референдум о вхождении в состав РФ. Однако позже он уточнил, что никакой подготовки ко всенародному голосованию сейчас не ведется.

День 33-й: подразделения с символикой Третьего рейха в составе ВСУ, Кадыров приехал в Мариуполь

Как сообщил 28 марта начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев, были обнаружены подразделения с символикой Третьего рейха, действующие в составе Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой обнаружены в подвалах освобожденных зданий Мариуполя.

В этот же день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь — он привез дополнительное техническое снаряжение, провел совещание с командующим 8-й армии и с командирами спецподразделений из Чеченской Республики. .

День 34-й: российско-украинские переговоры, срочников в горячих точках не будет

29 марта прошли первые с 7 марта очные переговоры России и Украины — они состоялись в Стамбуле и длились 3 часа. Перед их началом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры прошли конструктивно. В итоге Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. В первую очередь принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

А министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что спецоперация продолжится до достижения поставленных целей и заверил, что призывников не планируется отправлять в горячие точки.

День 35-й: оккупация храмов, гуманитарная катастрофа в Харькове

30 марта Министерство обороны России утром доложило, что украинские власти использовали синагогу в Умани в качестве пункта сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях. Кадры сняты на следующий день после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Кнессете. В ходе него он обвинил Россию в якобы ударах по городу.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Министерство обороны России информировало, что все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены, а также заявило о выявлении конкретных должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине. Также в Минобороны сообщили, что гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться. Наиболее критическая ситуация на тот момент складывалась в Харькове.

День 36-й: мины в Черном и Азовском морях, задержание сотрудника СБУ, МВД России сообщило о риске проникновения экстремистов и преступников

В распоряжении Министерства обороны России оказалась переписка сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы американского Минобороны и подрядных организаций Пентагона на Украине. Содержание писем показывает, что он сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины.

Фото: Минобороны России

Также 31 марта Министерство обороны России сообщило, что с 25 февраля по 4 марта ВМС Украины выставили около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: 370 в Черном море и 50 в Азовском. В результате шторма в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. Одну из них недавно обнаружили и нейтрализовали турецкие моряки, вторую обезвредили в румынских территориальных водах.

Еще МВД России на фоне эвакуации беженцев с Украины заявило о риске проникновения в Россию экстремистов и преступников.

День 37-й: удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде, открытый гумкоридор по просьбе Шольца и Макрона

Утром 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, пострадали два человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной возгорания стал авиаудар с двух украинских вертолетов, которые пересекли границу России. По данным МЧС на 19 часов вечера, пожар на нефтебазе локализован. Открытый огонь должны были устранить до конца суток.

Фото: МЧС России

Также по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля Вооруженные Силы РФ открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье. Однако ООН не стала участвовать в эвакуации граждан, сославшись на неготовность организации, а представители Международного комитета Красного Креста показали неспособность содействовать подготовке к эвакуации населения из Мариуполя

День 38-й: прибытие беженцев с Украины в Казань, предотвращение теракта в месте выдачи населению гумпомощи

Ночью 2 апреля на центральный железнодорожный вокзал Казани прибыл поезд с жителями Донбасса и Украины, вынужденными покинуть дома. Всего 502 человека, в том числе 99 детей. Больше половины из них, а именно 297 вынужденных переселенцев из Мариуполя, приехали в Набережные Челны. Их разместили в двух пунктах временного размещения: санатории «Жемчужина» и гостинице «КАМАЗжилбыт». В номерах есть средства первой необходимости, в том числе личной гигиены и бытовой химии, а также питание.

Фото: Максим Платонов

В одном из населенных пунктов Киевской области Украины спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи населению гуманитарной помощи.

Еще в Луганской Народной Республике обнаружили признаки возможных бактериологических диверсий на территории школы. А Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта из-за обстрела ВСУ нефтебазы в Белгородской области.

День 39-й: «постановка киевского режима» в Буче

3 апреля Министерство обороны России опровергло причастность российских военнослужащих к якобы массовым убийствам в украинском городе Буче. В ведомстве утверждают, что «фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах». Российские военнослужащие покинули город 30 марта, а кадры якобы убитых, лежащих на дороге, появились спустя 4 дня, когда в Бучу прибыли сотрудники СБУ и украинские телевизионщики.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, которые связаны с нейтральным и безъядерным статусом страны. А в Казань прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из Луганской и Донецкой народных республик — столица Татарстана приняла еще 486 человек.

День 40-й: увеличение гуманитарной помощи Донбассу и Украине

Москва 4 апреля дважды запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Буче, однако в обоих случаях ей отказали. Ситуацией заинтересовался и Следственный комитет — председатель СК Александр Бастрыкин поручил проанализировать ее и дать процессуальную оценку.

Россия заявила об увеличении гумпомощи населению Украины в контролируемых вооруженными силами РФ районах, а также в ДНР и ЛНР. Как заявили в российском Минобороны, гуманитарная ситуация на Украине деградирует в первую очередь из-за действий украинских властей и националистов.

Фото: function.mil.ru

День 41-й: призыв к «Википедии», подрыв цистерн с химией в Рубежном

5 апреля Роскомнадзор направил администрации «Википедии» новое требование ограничить распространение недостоверной информации. Там пояснили, что на сайте энциклопедии в последнее время массово публикуются недостоверные материалы по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил России. Как заявили в Роскомнадзоре, «в опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства российских военнопленных украинскими националистами. Он также поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное в ЛНР.

Фото: sledcom.ru

День 42-й: Киев сорвал обмен пленными, 4,2 миллиона фейков о спецоперации

С 24 февраля в СМИ и социальных сетях было распространено порядка 4,2 млн фейковых публикаций о проведении специальной военной операции России на Украине, сообщила 6 апреля директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты страны Екатерина Мизулина. Одной из главных тем является ложная информация о событиях в Буче — она содержится в 544 тысячах публикаций.

А Министерство обороны России заявило, что киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными. Высказались в Минобороны и о пытках российских военнопленных. Там отметили, что есть все основания полагать — с ними не все в порядке.

День 43-й: захват завода в Изюме, в Харьковской области обстреляли машины с гражданами, желавшими выехать в Россию

7 апреля российские военные взяли под контроль Изюмский приборостроительный завод в Харьковской области Украины, который выпускал оптические приборы для бронетехники украинского производства. Согласно найденным там документам, страны НАТО причастны к совместным проектам при разработке агрегатов и частей для новых образцов вооружения и военной техники ВСУ.

В Харьковской области Украины боевики нацбатальона обстреляли машины с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в Россию. Как об этом заявили в Минобороны России, «выехать из блокированных населенных пунктов, подконтрольных украинским военным, возможно только с помощью «проводников» из числа местных жителей, вступивших в ряды территориальной обороны, которые за 100—200 долларов США с человека обеспечивают беспрепятственный проезд через блокпосты». Также в Харькове с помощью минометов неонацисты провели акции устрашения против мирных жителей. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые.

День 44-й: кровавая провокация ВСУ в Краматорске

Киев заявил, что российские Вооруженные силы 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Краматорска в Донецкой области. В Министерстве обороны России это сообщение опровергли. В ведомстве утверждают, что это провокация: «Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорске у российских вооруженных сил не было и не планировалось». Минобороны России обратило внимание, что на месте происшествия обнаружили обломки тактической ракеты «Точка-У», которую применяет только Украина. Именно ей 14 марта 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ нанесла удар по центру Донецка.

Позже в Минобороны России заявили, что удар по железнодорожному вокзалу ракетный дивизион ВСУ нанесен из района Доброполья в 45 километрах юго-западнее Краматорска. Цель — сорвать массовый выезд жителей и использовать их в качестве «живого щита» для обороны своих позиций. По данным Следственного комитета России, в результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли не менее 30 человек, в том числе и дети. Еще как минимум 100 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

Фото: Следком

День 45-й: морской инцидент под Мариуполем

9 апреля Киевский режим вновь пытался эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников — на этот раз по морю. Украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, попытался прорваться в порт Мариуполя. На связь с российскими пограничниками судно не выходило, во время движения к порту Мариуполь оно вело радиообмен, передавая сообщения: «Я «Маньяк», иду к тебе». В итоге по сухогрузу открыли артиллерийский огонь, после которого разгорелся пожар. Судно легло в дрейф, а экипаж попросил прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

День 46-й: уничтожение штаба «Днепра»

10 апреля состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника «Росатома» и российские военнослужащие. Сегодня ранним утром они прилетели в Россию. Точное количество вернувшихся россиян и схема обмена гражданами не уточняются.

В тот же день Вооруженные Силы России в ходе специальной операции на Украине высокоточными ракетами морского базирования уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр» в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области. А украинские националисты «Азова», отступая из Мариуполя, захватили два иностранных судна — «Царевна» и «Леди Аугуста». Как сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, экипажи судов удерживались в заложниках, а националисты вели огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия. Ближе к вечеру с кораблей, заблокированных в порту Мариуполя, эвакуировали 47 человек.

День 47-й: уничтожение словацкого С-300, пограничные регионы России вводят желтый уровень террористической опасности

Утром 11 апреля в Министерстве обороны России рассказали, что 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300. Ее «киевскому режиму» поставила одна из стран Европы — Словакия. Поражены оказались четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

Российская группа спецназначения в 5 километрах южнее Изюма ликвидировала одного «из одиозных руководителей так называемого «добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* (запрещен в РФ) Тараса Бобанича.

Также пограничные регионы России один за другим из-за спецоперации ввели желтый уровень террористической опасности. В их числе Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области, Брянская и Белгородская области, Ейский и Щербиновский районы Краснодарского края и север Крыма. При желтом уровне террористической опасности гражданам рекомендуется воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на улице или в общественном транспорте необходимо иметь при себе документы, предоставлять их для проверки по первому требованию правоохранителей.

День 48-й: срыв ночного прорыва украинских военных с завода в Мариуполе, Киев вернулся в «тупиковую ситуацию»

12 апреля президент России Владимир Путин после переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко рассказал, что украинская сторона отошла от договоренностей, достигнутых в Стамбуле 29 марта, заявил президент России, добавив, что тем самым Киев вернулся «в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию».

Скриншот пресс-конференция/kremlin.ru

Ночью до 100 украинских военнослужащих на бронетехнике пытались с боем прорваться с территории завода «Ильича» в Мариуполе. А президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем telegram-канале о якобы задержании главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Он опубликовал фото похожего за него человека в наручниках.

День 49-й: последнее предупреждение Киеву, тысяча сдавшихся украинских военнослужащих в Мариуполе



13 апреля в Министерстве обороны России заявили, что наблюдают «попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам» на территории России. «Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, — предупредил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.



В Мариуполе в районе Металлургического комбината имени Ильича 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, в том числе 162 офицера и 47 женщин-военных, «добровольно сложили оружие и сдались в плен». Кроме того, в Мариуполе от боевиков нацистского формирования «Азов» полностью освободили морской торговый порт и всех заложников, в том числе иностранцев, которых они удерживали на судах.

День 50-й: обстрелы Брянской и Белгородской областей, новые данные о деятельности биолабораторий США на Украине

14 апреля Министерство обороны России раскрыло новую информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждающую многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия. В ведомстве рассказали о проекте «Мониторинг эпидемиологической и экологической ситуации относительно опасных болезней водного происхождения на Украине», по которому проводился отбор проб воды в Днепре, Дунае, Днестре и в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем. Подробнее — в материале «Реального времени».

Фото: Минобороны России

Кроме того, российские военные в спецоперации на Украине установили, что с 2019 по 2021 годы американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове.

ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Климово Брянской области. По данным Следкома России, украинские военнослужащие незаконно вторглись в воздушное пространство РФ на двух боевых вертолетах, снабженных тяжелым наступательным вооружением. Обстреляли с украинской территории и село Сподарюшино в Белгородской области. Его жителей временно эвакуировали в другие места, они находятся под присмотром добровольцев-дружинников и казаков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что никто при обстреле не пострадал, инфраструктура не повреждена. Позже в регионе обстрелу со стороны Украины подверглось и село Журавлевка. Повреждены жилые дома, социальные объекты.



День 51-й: удар по заводу на окраине Киева, предотвращение атаки ВСУ ракетами «Точка-У» по Каховской ГЭС

В Министерстве обороны России проинформировали, что ночью 15 апреля по военному объекту на окраине Киева нанесен удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр». В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности и противокорабельных ракет. «Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — предупредили в Минобороны России.

При возвращении на авиабазу российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, который 14 апреля атаковал поселок Климово. Также Минобороны России доложило о предотвращении попытки киевского режима нанести ракетный удар по критически важному объекту — Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего, а группировка российских войск и подразделений народной милиции ДНР полностью освободила от украинских националистов Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, сообщили в Минобороны России.

А кабмин Татарстана утвердил порядок осуществления единовременной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции России на Украине. Размер дополнительной республиканской выплаты — 2 миллиона рублей. Выплата семьям погибших татарстанских военнослужащих будет осуществляться из средств резервного фонда кабмина РТ.

День 52-й: Минобороны России назвало военные потери Украины, зачищение Мариуполя

16 апреля из города Изюма Харьковской области Украины вывезли в Россию первых беженцев. На автобусах, в сопровождении российских военных и техники, населенный пункт покинули около 100 человек, в том числе 10 детей.

А Министерстве обороны России назвали заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери страны составили 2,5—3 тысячи военных, «обычной для него ложью». По данным МО РФ, на сегодня эта цифра в разы больше — 23 367 человек. Только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4 000 человек. Там пообещали в ближайшее время предоставить украинские документы о местах гибели и захоронении погибших.



На данный момент вся территория Мариуполя зачищена от боевиков «Азова», украинских военных и наемников с Запада, а остатки заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь» — их там, как сообщили в Министерстве обороны, около 2,5 тысячи человек.

День 53-й: освобождение заложников из турецкой мечети в Мариуполе, критическая ситуация на «Азовстали»

Министерство обороны России 17 апреля сообщило о проведении спецоперации по освобождению заложников, которых украинские нацисты удерживали в турецкой мечети Приморского района Мариуполя. Ее организовали после обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Российская группа специального назначения деблокировала мечеть и уничтожила 29 боевиков, среди которых были и иностранные наемники.

Мариупольская мечеть. Фото: commons.wikimedia.org / loyna

Ночью 17 апреля Минобороны России опубликовало срочное заявление, сообщив о «катастрофическом положении» на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Боевики националистических формирований и иностранные наемники, заблокированные там, настойчиво требовали от официальных властей Киева «разрешения сложить оружие и сдаться в плен», свидетельствовали данные радиопереговоров. Однако им «в категоричной форме» запрещали это делать, угрожая расстрелами по условиям «военного времени». В связи с этим Вооруженные Силы России предложили боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 6:00 (мск) 17 апреля 2022 «прекратить любые боевые действия и сложить оружие». В таком случае им гарантировали сохранение жизни. Утром в Минобороны РФ со ссылкой на данные радиоперехвата сообщили, что «киевский националистический режим запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников».

День 54-й: подо Львовом уничтожена крупная партия вооружения от США и Европы

18 апреля в Минобороны РФ сообщили об ударе по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Его ВКС России нанесли высокоточными ракетами воздушного базирования утром 18 апреля в районе Львова. «Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран», — проинформировали в Минобороны России.

А ВСУ опубликовали обращение главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, о задержании которого президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 апреля. Он просит обменять его «украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры». С предложением об обмене на Медведчука выступили и британские наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер. Просьбу они адресовали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

День 55-й: новая фаза спецоперации

19 апреля Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о начале новой фазы специальной военной операции на Украине. Минобороны России опровергло информацию командира националистического полка «Азов» Дениса Прокопенко, который сообщил о нахождении тысячи мирных жителей с детьми в убежищах завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Фото: flickr.com

А министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российская армия последовательно реализует план по освобождению ДНР и ЛНР. Вместе с этим «проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни».

День 56-й: зависшие российские предложения Киеву, срыв гуманитарной операции на «Азовстали», освобождение Рубежного

20 апреля Министерство обороны России сообщило о срыве Киевом гуманитарной операции. Российские военнослужащие также обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в Херсонской школе — она «была забита» ящиками с боеприпасами, оружием, медикаментами и военным снаряжением, сообщили в Минобороны РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке промзоны Мариуполя от украинских националистов и сообщил о переходе под окончательный контроль российских войск города Рубежное в Луганской Народной Республике. А МВД России предупредило, что в страну под видом беженцев пытаются проникнуть лица, участвующие в военных действиях на Украине. Их выявляют «с определенной периодичностью».

День 57-й: Путин запретил штурм «Азовстали»

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства, Верховному главнокомандующему страны Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Однако остатки формирования националистов продолжают укрываться в промышленной зоне завода «Азовсталь» — их более 2 тысяч. Шойгу заявил, что российской армии потребуется примерно 3-4 дня, «чтобы завершить и эту работу на «Азовстали». Однако Путин посчитал предлагаемый штурм промышленной зоны нецелесообразным и приказал его отменить.

Фото: kremlin.ru

Также подразделения Вооруженных сил России и народной милиции ЛНР взяли под полный контроль город Кременная, который украинские националисты превратили в укрепрайон, сообщили в Минобороны РФ, Госсовет Татарстана единогласно проголосовал за принятие обращения в поддержку президента России Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции на Украине, а глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Мариуполя.

День 58-й: нормализация обстановки в Мариуполе, задачи второго этапа спецоперации

Остатки украинских нацистов «Азова» и иностранных наемников из США и государств Европы надежно заблокированы в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь», сообщили 22 апреля в Минобороны России. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в Мариуполе обстановка нормализовалась — жители города могут свободно ходить по улицам.

Замкомандующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что в ходе второй фазы спецоперации Вооруженные силы РФ должны установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной. А министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине «застопорились». Тем временем помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий делегацию Москвы на переговорах с Киевом, подтвердил, что сегодня провел несколько длительных разговоров с главой украинской делегации Давидом Арахамией.

День 59-й: подготовка новых провокаций на Украине, срыв эвакуации жителей Мариуполя националистами

23 апреля украинские националисты с территории завода «Азовсталь» сорвали эвакуацию мирных жителей Мариуполя на украинскую территорию по гуманитарному коридору. Министерство обороны России доложило, что США готовят провокацию с обвинением РФ в применении ядерного, химического или биологического оружия на Украине.

Фото: Минобороны России

Также в Минобороны заявили, что сотрудники СБУ и спецслужбы Великобритании готовят очередной фейк в Лисичанске Луганской Народной Республики. Туда приехали украинские и западные журналисты, осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче.



День 60-й: уголовное дело по факту обстрела мирных жителей возле торгового центра в Мариуполе, потери Нацгвардии Украины

24 апреля ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили девять военных объектов Украины, в числе которых один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в четырех районах Харьковской области. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных украинских объектов. Уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.

Минобороны России опубликовало данные о значительных потерях военнослужащих пяти воинских частей Национальной гвардии Украины, полученные из украинских документов. В документах раскрываются сведения о потерях среди военнослужащих воинских частей 3033, 3005, 3035, 3028, 3011 по состоянию на 29 марта 2022 года. В них идет речь о погибших военнослужащих, а еще об обстоятельствах их гибели и местах захоронения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками мирных жителей в Мариуполе. Действия украинских силовиков квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). По данным ведомства, минометный обстрел был произведен из тяжелого артиллерийского вооружения. Атаке подверглись жители города, которые собрались около торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко для эвакуации.

Фото: realnoevremya.ru

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