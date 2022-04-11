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В двух районах Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности

19:36, 11.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В двух районах Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности. Эти районы граничат с Украиной по Азовскому морю, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Желтый уровень террористической опасности объявляется с 20:00 11 апреля, уточняется в его telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее желтый уровень террористической опасности объявили в двух российских областях, граничащих с Украиной, — в Белгородской и Брянской областях, а также в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области. Это связано с проведением спецоперации РФ на территории Украины.

При установлении желтого уровня террористической опасности гражданам рекомендуют воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на улице или в общественном транспорте нужно иметь при себе документы, предоставлять их для проверки по первому требованию правоохранителей.

Татьяна Леухина
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