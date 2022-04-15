Минобороны России сообщило о предотвращении попытки киевского режима нанести ракетный удар по Каховской ГЭС

Она обеспечивает регулирование стока Днепра, питание электроэнергией Херсонской области и водоснабжение сельскохозяйственных районов Украины и Крыма

Удар нанесли двумя тактическими ракетами «Точка-У»

Министерство обороны России, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщило о предотвращении попытки «киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего» — критически важному объекту. Она обеспечивает регулирование стока Днепра, питание электроэнергией Херсонской области и водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.

Фото: ru.wikipedia.org

Это произошло утром в пятницу, 15 апреля. Около 7 часов утра по московскому времени дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У» по Каховской ГЭС.

— Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил, — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Скриншот видео Минобороны России

Российские средства ПВО сбили обе ракеты в воздухе. Осколки одной из них упали на город Новая Каховка в Херсонской области — повреждены здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок. Им оказали первую медицинскую помощь российские военнослужащие, они госпитализированы, сообщили в Минобороны РФ.

Скриншот видео Минобороны России

Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217 военным объектам Украины

За 15 апреля Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили еще 10 объектов ВСУ. Уничтожены три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск в Барвенково, Краматорске и Лисичанске.



Ликвидированы два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения в селах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовке. В Парутино и Николаеве уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения, а в Ясеновое и Срибное — пункты дислокации националистических формирований.

Ракетные войска и артиллерия поразили 217 военных объектов Украины, в том числе 15 пунктов управления подразделениями украинских войск, 201 опорный пункт и район сосредоточения живой силы противника.

Оперативно-тактическая авиация за 15 апреля уничтожила шесть военных объектов ВСУ: три района сосредоточения личного состава и украинской военной техники, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и артиллерийскую батарею. В районе Октябрьского сбит беспилотник Ту-143 «Рейс».



В общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено: 2 224 танка и другие боевые бронированные машин ВСУ, 2 123 единицы специальной военной автомобильной техники, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, 457 беспилотных летательных аппаратов, 251 установка реактивных систем залпового огня, 245 зенитных ракетных комплексов, 132 самолета и 105 вертолетов, проинформировали в Минобороны России.