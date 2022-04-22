Между главами переговорных делегаций России и Украины прошли несколько длительных разговоров

Фото: Максим Платонов (архив)

Между лицами, возглавляющими делегации Москвы и Киева на российско-украинских переговорах, сегодня состоялись длительные разговоры. Их было несколько, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в переговорной группе России.

Информацию подтвердил глава делегации Москвы на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский. Соответствующее сообщение он написал в своем личном telegram-канале.

Что обсуждалось в ходе длительных разговоров, Мединский не уточнил.

Российская делегация на переговорах с Украиной. Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине «застопорились». Причина — отсутствие ответа украинской стороны на переданные Россией предложения.

Напомним, российско-украинские переговоры проходят в онлайн-формате. Последняя очная встреча делегации Москвы и Киева состоялась почти месяц назад — 29 марта в Стамбуле. До этого три очных раунда проходили в Белоруссии.



Татьяна Демина