Парламентская комиссия обнаружила признаки возможных бактериологических диверсий в одной из школ ЛНР

В Луганской народной республике обнаружили признаки возможных бактериологических диверсий на территории школы. Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, вскрылся факт, что в ноябре 2020 года возле одной из школ ЛНР нашли зараженные денежные купюры.Эта информация станет предметом парламентского расследования, войдет в досье, сообщается на сайте Госдумы.

На этой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что важным результатом спецоперации российских Вооруженных сил стало прекращение деятельности пяти киевских биолабораторий.

Татьяна Леухина