Новости общества

18:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Парламентская комиссия обнаружила признаки возможных бактериологических диверсий в одной из школ ЛНР

18:20, 02.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Парламентская комиссия обнаружила признаки возможных бактериологических диверсий в одной из школ ЛНР
Фото: duma.gov.ru

В Луганской народной республике обнаружили признаки возможных бактериологических диверсий на территории школы. Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, вскрылся факт, что в ноябре 2020 года возле одной из школ ЛНР нашли зараженные денежные купюры.Эта информация станет предметом парламентского расследования, войдет в досье, сообщается на сайте Госдумы.

На этой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что важным результатом спецоперации российских Вооруженных сил стало прекращение деятельности пяти киевских биолабораторий.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также