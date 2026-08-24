Возгорание в логистическом центре Ozon в Адыгее потушено
Пожар возник в результате атаки беспилотного летательного аппарата
В Адыгее потушили пожар на складе Ozon. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
— В 20:40 объявлена ликвидация пожара на территории логистического центра, — сказано в социальных сетях.
Инцидент произошел в Тахтамукайском районе на территории логистического центра. Причиной пожара стала атака беспилотника.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны за одну ночь сбили 351 украинский беспилотник, который пролетал над девятью регионами страны, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, Адыгею и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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