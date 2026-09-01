Кто платит за музыку: РАО предъявляет претензии к организаторам концертов

Плата требуется, даже если концерт бесплатный, а песню исполняет сам автор

Любое мероприятие с использованием музыки в России — сфера интересов РАО. Фото: Артем Дергунов

В последнее время казанские организаторы концертов и публичных лекций, на которых звучит музыка, регулярно сталкиваются с тем, что после мероприятий к ним приходит досудебная претензия от Российского авторского общества. Организация занимается сбором вознаграждения правообладателям публично прозвучавшей музыки. Эти деньги РАО запрашивает у организаторов культурных событий. Зачастую при этом возникают неоднозначные ситуации. Юристы утверждают: самое простое — договориться на берегу, до начала концерта.

Письмо до концерта

Если кавер-группы Казани работают в основном без заключения договоров с РАО — трудно себе представить, чтобы сотрудники общества пришли на чей-то корпоратив с камерой, то некоммерческие концерты — совсем другой случай. Как вспоминает Алмаз Самигуллин, организатор фестиваля «Станция Мир», где выступают молодые российские исполнители, первые два года у них не было проблем с Российским авторским обществом — это он связывает с тем, что фестиваль проводился бесплатно.

— Третий сезон мы делали платным. На всех билетах указано ИП сооснователя фестиваля. Буквально за несколько дней до фестиваля пришло письмо с требованием о том, чтобы мы подписали с РАО договор и выплатили определенную часть суммы с выручки. Мы, видимо, не уделили этому внимания — у нас авторская музыка, ее исполняют сами авторы. После концерта выяснилось, что их специалист приходил и все записал. Пришла досудебная претензия.

Самигуллин посоветовался с юристом и тот указал, что обыкновенно выплаты при заключении договора до концерта ниже, а после вырастают вдвое. Так что организаторы отправили весь список сыгранных произведений, показали выручку и выплатили деньги.

Есть более сложный путь — до концерта исполнитель собирает уведомления от всех авторов для РАО, что на конкретном концерте обществу не надо осуществлять сбор авторского вознаграждения за использование конкретных произведений. А в случае нарушения каких-либо гарантий отправляющий уведомление автор обязуется самостоятельно за счет собственных сил и средств урегулировать претензии, предъявленные любыми третьими лицами, и обязуется не предъявлять каких-либо требований к РАО.

При этом Самигуллин сомневается, что позднее кто-то из участников обращался потом в общество за своими отчислениями.

— Мы столкнулись с тем, что письмо с требованием приходит буквально за несколько дней до мероприятия. Его физически очень сложно обработать, — отмечает организатор.

Оплачивать нужно и бесплатные концерты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А что с просвещением?

Действительно, согласно статье 1270 ГК РФ любое публичное исполнение музыки с помощью технических средств требует выплаты вознаграждения правообладателям, а сбор этого вознаграждения в России осуществляет РАО. Даже если мероприятие с бесплатным входом. Это лишь аргумент для снижения ставки до минимума при заключении договора, но оно не освобождает от необходимости его заключать.

Возьмем лекцию, где звучат отрывки композиций. Столичные крупные библиотеки, музеи и вузы в данном случае заключают генеральные лицензионные договоры с РАО, которые покрывают проводимые ими просветительские события. Но для этого у таких организаций должны быть средства на эти расходы.

Есть лазейка — объем звучащих фрагментов. Если они используются исключительно в качестве цитаты для иллюстрации учебного материала, это может быть доводом для работы без договоров (статья 1274 Гражданского кодекса РФ). Но это должны быть короткие фрагменты, необходимые строго для иллюстрации мысли, и лекция должна носить сугубо образовательный характер. При этом контраргументом служит факт, что мероприятие — открытое и массовое. А значит, оно помогает привлекать клиентов.

Юристы говорят — если вы прочитали лекцию без широкой огласки в узком кругу почитателей, то вряд ли представитель РАО на нем окажется. Риски возникают, когда организатор — юридическое лицо, НКО, фонд или государственное учреждение, а про событие трубят во всех сетях. Так что если такой формат планируется сделать регулярным и коммерческим, здесь также советуют заранее составить договор. При этом каких-либо заметных дел, связанных с лекторной деятельностью, в России не было.

В целом бесплатное для посетителей мероприятие, по правилам РАО, не освобождает от выплаты авторского вознаграждения. К примеру, ставки за выступление на бесплатном мероприятии с бюджетным финансированием — 1% от суммы сметы, но не менее 1000 руб. Если это не бюджетное мероприятие — 9% от вознаграждения артисту. Или 7% — если он играл бесплатно. Интересно, что если музыканты играют бесплатно, а владельцы и организаторы не заключили договор, то на открытых площадках плата зависит от метража: до 300 квадратов — всего 5000 рублей за каждый день.

Также платят за музыку музеи. К примеру, на выставку с площадью до 100 кв. м и продолжительностью до пяти дней сумма — 850 рублей за день. И это если на ней музыка звучит централизованно.

Певица Defne этим летом случайно узнала, что ее песню кто-то поет в Челнах на Сабантуе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Улица — бесплатна!

При этом ничего не платят уличные артисты: музыканты, танцоры, — если выступают без оборудованной сцены бесплатно или на основании «добровольной уплаты вознаграждения исполнителям». Правда, если кто-то захочет провести фестиваль уличных артистов, то тут вновь вступают в силы юридические коллизии.

Сфера защиты авторских прав при этом все равно остается полем боя, где и один — воин. К примеру, певица Defne (Фаузия Кадырова) случайно обнаружила этим летом, что организаторы Сабантуя в Набережных Челнах вывели на сцену артистку с ее песней «Кыз». «Не говорите мне, что ваш праздник был некоммерческим, что вы не составляли тщательно программу, не знали, кто и что исполняет, — у вас тысячи нанятых профессионалов, которые сделали праздник пышным. Вы привезли татарских звезд А-листа. Ноль вопросов, если бы это был Сабантуй, который жители районов делают сами своими силами, я бы искренне обрадовалась», — выразила свое негодование певица.

— Проблема была не в исполнении песни как таковой, а в «пиратстве» оригинальной аранжировки, — объяснила Кадырова. — Исполнение песни само по себе — легально. Исполнение под аранжировку, которую включили прямо со стриминговой платформы/скачали онлайн без лицензии — уже нет.

Сама Defne ответственно отнеслась к летнему сольному концерту в баре «Соль»: «Я составила список исполняемых песен и отдельное обращение с просьбой не осуществлять сбор авторского вознаграждения для себя от них, — говорит певица. — Формат РАО таков, что они защищают права артистов по умолчанию. Без просьбы и согласия. Но отказаться от этого можно».