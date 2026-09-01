В Казани на улице Ершова загорелся автобус

По предварительным данным, пострадавших нет

Фото: Реальное время

В Казани, на улице Ершова, загорелся автобус. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Реальное время / realnoevremya.ru

По предварительным данным, пострадавших нет. Рядом с местом происшествия не замечено кареты скорой помощи. Однако на место приехал пожарный расчет.

По данным картографических сервисов, пробки нет.

Ранее сообщалось, что Татарстан в антилидерах России по доле аварийных водителей. Доля автолюбителей с высоким КБМ в республике составила 5%, что повлияло на стоимость ОСАГО.

Алсу Сабирзанова