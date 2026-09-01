В Казани на улице Ершова загорелся автобус
По предварительным данным, пострадавших нет
В Казани, на улице Ершова, загорелся автобус. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.
По предварительным данным, пострадавших нет. Рядом с местом происшествия не замечено кареты скорой помощи. Однако на место приехал пожарный расчет.
По данным картографических сервисов, пробки нет.
Ранее сообщалось, что Татарстан в антилидерах России по доле аварийных водителей. Доля автолюбителей с высоким КБМ в республике составила 5%, что повлияло на стоимость ОСАГО.
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