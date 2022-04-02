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Как Казань встречала вынужденных переселенцев с Донбасса и Украины

09:30, 02.04.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Всего приехали 502 человека, в том числе 99 детей

Как Казань встречала вынужденных переселенцев с Донбасса и Украины
Фото: Максим Платонов

В Казань на центральный железнодорожный вокзал накануне прибыл поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса и с Украины. Всего приехали 502 человека, в том числе 99 детей. Как сообщил корреспондент «Реального времени» с места события, каждого прибывшего индивидуально сопровождали волонтеры и сотрудники МЧС. В основном приехали пожилые люди. Общаться с беженцами журналистам запретили. Сначала они будут в пунктах временного пребывания, затем отправятся в гостиницы. На содержание беженцев средства выделяются из федерального бюджета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с фото- и видеорепортажем события.

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Фото - Максим Платонов, видео - Камиль Исмагилов
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