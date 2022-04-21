Кадыров заявил о взятии Мариуполя

Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно» и зачищен от националистов. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем telegram-канале.

— Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани, взято под контроль административное здание металлургического комбината «Азовсталь», которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория, — передает «РИА Новости» его слова.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что Мариуполь взят под контроль. Более двух тысяч боевиков находятся на «Азовстали».

Российский лидер назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны и приказал отменить его. При этом он потребовал заблокировать промзону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.





Татьяна Леухина