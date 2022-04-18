Минобороны России: в районе Львова уничтожены партии вооружения, поступившие на Украину за последние 6 дней

Фото: скриншот видео Минобороны России

Удар нанесли по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ

В Министерстве обороны России, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщили об ударе по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Его нанесли высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ утром 18 апреля в районе Львова.

— Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран, — проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Кроме того, в районе города Васильков в Киевской области ликвидирован крупный склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84 военным объектам Украины.



скриншот видео Минобороны России

— В результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и девяти единиц военной техники, — сообщил Конашенков.



С начала спецоперации уничтожены 2337 танков и других боевых бронированных машин ВСУ

По данным Минобороны России, на Украине уничтожены:

16 военных объектов, в том числе два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск и места сосредоточения личного состава и военной техники в районах Попасной, Барвенково и Красного Лимана.

завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У» в Днепропетровске.

командный пункт батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Зеленое Поле.

два склада боеприпасов и хранилище топлива в районе населенного пункта Червоная Поляна

Кроме того, поражены 47 районов сосредоточения живой силы с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск, сообщили в Минобороны России. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту ВСУ — поражены 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское, девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 2337 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 196 единиц специальной военной автомобильной техники, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, 483 беспилотника, 254 установки реактивных систем залпового огня, 250 зенитных ракетных комплексов и 139 самолетов.