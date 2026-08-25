Кантри-певица Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет

Об этом в соцсетях сообщил ее племянник

В возрасте 80 лет ушла из жизни Долли Партон — легендарная исполнительница кантри, автор песен и актриса. О смерти сообщил ее племянник Брайан Сивер в видеообращении, опубликованном на странице певицы в соцсетях.

— О причинах смерти не сообщается, — пишет ТАСС.

Долли Партон записала множество альбомов, включая Here You Come Again, Trio и Blue Smoke, а ее синглы Jolene и I Will Always Love You стали мировыми хитами. Певица также снималась в кино, в том числе в фильмах «С девяти до пяти» и «Горный хрусталь».

На ее счету десять статуэток Grammy (1979—2021), а также специальная награда академии за жизненные достижения (2011) и Награда имени Джина Хершолта (2025).

Вадим Вахрушев