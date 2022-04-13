Последнее предупреждение Киеву: «Будут нанесены удары по центрам принятия решений»

Фото: Скриншот видео Минобороны России

Минобороны России предупреждает Киев

Министерство обороны России на фоне последних событий вынесло последнее предупреждение Киеву. В ведомстве заявили, что при дальнейших попытках диверсий и нанесения ударов ВСУ по объектам на территории России могут нанести удар по центрам принятия решений, находящимся в украинской столице.

— Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Фото: mil.ru

Тем временем в Мариуполе полностью освободили морской торговый порт от боевиков нацистского формирования «Азов». Все заложники, которых они удерживали на судах, в том числе иностранцы, освобождены.

— Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения, — заверили в Министерстве обороны России.

Уничтожение штаба и хранилища топлива ВСУ

Вооруженные силы России продолжают уничтожение военной инфраструктуры Украины. Оперативно-тактической авиацией поражены еще десять военных объектов, в том числе шесть районов сосредоточения украинской боевой техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и пункт управления. Уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляйполя

За сегодняшний день высокоточным оружием уничтожены 36 объектов ВСУ. В том числе две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск в пгт Врубовка и селе Берестовое, пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады в городах Попасная и Барвенково и командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины в селе Черкасское.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 2 173 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 082 единицы специальной военной автомобильной техники, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, 447 беспилотных летательных аппаратов, 244 зенитных ракетных комплекса, 243 установки реактивных систем залпового огня, 130 самолетов и 103 вертолета.