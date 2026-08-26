ТНФ-2026 и Kazan Oil, Gas&Chemistry: нефтегазохимики обсуждают тренды и планы

На форуме работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время»

Фото: Реальное время

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум, который продлится до 28 августа. Участники форума — ведущие отечественные и зарубежные нефтегазовые компании, производители и поставщики оборудования, технологические партнеры и отраслевые эксперты. В рамках форума проходят семинары, лекции, ярмарка вакансий и Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas&Chemistry. Среди тем — перспективы развития нефтегазовых компаний России в новых реалиях, технологический суверенитет и импортонезависимость нефтегазохимического комплекса.

АО «ТАИФ» на выставке Kazan Oil, Gas&Chemistry озвучило раису Татарстана Рустаму Минниханову результаты работы за год и дальнейшие перспективы, но постаралось сделать это аккуратно и через цифры. Об этом в рамках выездной редакции «Реального времени» заявил Тимур Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ»:



— В первую очередь мы продолжаем работу по доработке нашей технологии TAIFCOMBI Cracking, в которой работает комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Также проинформировали гостей выставки о дальнейших наших планах по углублению дальнейшей переработки сверхтяжелых остатков — это и комплекс по производству концентрированного остатка гудрона гидрокрекинга, который уже реализован и работает, это и работа научно-исследовательского центра.

Также компания озвучила инвестиционную идею, которая позволит перерабатывать низкомаржинальные тяжелые остатки, получаемые с комплекса. «Это производство крупноформатного, крупноразмерного литейного кокса, который в потенциале может в дальнейшем использоваться для производства минеральной ваты, то есть для утеплителей», — пояснил Тимур Шигабутдинов. Проект направлен на импортозамещение и повышение экономической эффективности всей цепочки глубокой переработки тяжелых остатков.

Группе компаний «ТАИФ» действительно есть чем похвастаться — это как производственные показатели, так и эффективность технологической схемы, заявил Алексей Храмов, генеральный директор АО «ТАИФ-НК».



— «ТАИФ-НК» обеспечивает выход светлых нефтепродуктов на более чем 91%. Цель — 95%, — обозначил он, отмечая, что глубина переработки нефти должна достигнуть 98%.

Компания всегда стремится зарабатывать на тех нефтепродуктах, которые можно было бы признать отходами и смириться с тем, что это предел. «Нет, это не подход «ТАИФ-НК», не подход Группы компаний «ТАИФ», — уверенно заявил Алексей Храмов.

ООО «ТАИФ-НК АЗС» также имеет хорошую динамику в развитии, отметил Наиль Шайдуллин, заместитель генерального директора по коммерции.

— Общий объем реализации уже превысил полмиллиона тонн по году, и мы на этом не останавливаемся. Ожидаем более сильные показатели, — заявил он.

Компания прикладывает все усилия, чтобы снабжать своих потребителей топливом. «И это нам удается в непростое время», — подчеркнул заместитель генерального директора по коммерции ООО «ТАИФ-НК АЗС».

И заявил, что АЗС компании реализуют бензин и дизель только класса «Евро-5»: «Происходит многократный контроль выпускаемой продукции, поэтому все потребители могут быть спокойны, заезжая и заправляясь на АЗС «ТАИФ-НК».

Всего на выставке Kazan Oil, Gas&Chemistry, которая занимает 10 тыс. кв. м, разместились 192 компании, сообщил Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» — организатора ТНФ-2026.

— Отрасль в этом году испытывает определенное давление. Многие мероприятия существенно сократились по масштабам. Несмотря на это, мы достигли всех поставленных целей, — заметил спикер.

Сегодня в первой половине дня мероприятия форума посетили более 3 тыс. человек. Выставка продлится до 28 августа.

Немаловажной частью форума является заключение соглашений о сотрудничестве между компаниями, органами власти, университетами и т. д. Например, филиал Газпромбанка в Казани договорился с технопарком «Идея» создать технологический хаб на территории Татарстана.

— Задача хаба — дать возможность стартапам интегрировать индустриальных партнеров, которые работают как на территории республики, так и в РФ, — пояснил Антон Фомин, вице-президент.

Предприятию «Криогенмаш» из Балашихи уже 77 лет, оно производит в том числе оборудование для обеспечения кислородом всех космических ракетоносителей, рассказал Евгений Матвеев, генеральный директор компании. Ведется активное сотрудничество и с Татарстаном.

— Мы предоставили криобак для КАМАЗа — это бортовая система, которая будет снабжать грузовики СПГ-топливом. Образцы сейчас активно обкатываются на КАМАЗах, и мы планируем, что в следующем году начнется серийное производство. Мы к этому готовы, очень долго к этому шли, — сообщил Евгений Матвеев. — Будут полностью отечественные комплектующие. Сейчас эти баки производят китайские конкуренты.

На повестке дня остается и тема кадров для нефтегазохимической промышленности. Однако в современном мире уже мало быть специалистом только в одной компетенции, заявила Наталья Башкирцева, профессор, директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ-КХТИ:

— Мы давно уже поняли, что в одном человеке нужно уложить компетенции IT и технолога. Мы можем оцифровать и оптимизировать только то, что мы понимаем, поэтому в этом направлении мы движемся. У нас есть программа, где дополнительно мы даем экономику предприятий, потому что любой процесс должен быть экономически целесообразен, и обязательное управление проектами — это очень часто является слабым звеном [сотрудника].

КНИТУ-КХТИ первый в России открывает обучающую программу «Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса». В основном это касается работы на АЗС, чтобы формировать у будущих сотрудников и клиентоориентированность, и понимание, что это опасный производственный объект. «Мы ищем партнеров. У нас откликнулись компании «Ирбис» и ТАИФ», — анонсировала Наталья Башкирцева.

Александр Дьяконов, ректор Высшей школы нефти (Альметьевск), согласился с тем, что нефтегазовой отрасли нужны специалисты междисциплинарного характера:

— Они должны быть специалистами своей узкой направленности, например разработчик или буровик, но также должны владеть теми знаниями, которые до этого не входили в круг компетенций этих специалистов. Это и широкое применение информационных технологий, это геология и геофизика, которые как бы вроде для разработчиков должны быть только базовым предметом, а сейчас идет более глубокое изучение, поскольку работаем со сложными структурами.

Он отметил, что последний тренд — это биотехнологии: «За ними будущее нефтяной промышленности».

Тюменская область привезла на форум шесть инновационных компаний, которые в кооперации охватывают цикл бурения, цементирования, автоматизации, обучения и лабораторного оборудования, рассказал Александр Васильев, директор по развитию нефтегазового кластера региона. Некоторая продукция даже является импортоопережающей.

Область сотрудничает и с Татарстаном. «У одной из компаний есть реальные контракты по поставке, пусконаладке и последующему сопровождению лабораторного оборудования с рядом вузов Татарстана, в частности КНИТУ-КХТИ», — привел пример Александр Васильев.

Свой стенд представил также Российский союз выставок и ярмарок, куда входит и компания «Индэк», которая занимается застройкой выставочных стендов. Анжелика Амирова, заместитель генерального директора компании, рассказала, что наблюдается усталость от мультимедиа и аудиовизуального контента. Поэтому на первый план выходит организация большего количества коммуникаций на форумах и выставках, чтобы компании «могли поговорить». Поэтому на многих стендах компаний сейчас отдельная комната или стол для переговоров.

— Мы все устаем от обилия мессенджеров, и все-таки аудиовизуальный контакт никто не отменял, — заметила спикер.

Реклама. АО «ТАИФ-НК»



Официальный партнер: