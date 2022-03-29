Шойгу: «Призывники не будут направляться ни в какие горячие точки»

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены»

Министр обороны Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции на Украине. Она продолжится до достижения поставленных целей, уведомил он.

— В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса, — заявил Шойгу.

О том, что основные задачи первого этапа специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, выполнены, в Министерстве обороны страны заявили еще на прошлой неделе. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской также говорил о том, что боевой потенциал Вооруженных сил Украины существенно снижен.



Сотни сбежавших и уничтоженных наемников

Рассказал Шойгу о бегстве и уничтожении иностранных наемников на Украине. Их количество исчисляется в сотнях.

— За последние две недели страну покинуло более пятисот наемников и еще около шестисот уничтожено, — проинформировал министр обороны России.

Шойгу обратил внимание, что снижение числа наемников на Украине происходит в результате ударов высокоточным оружием по центрам их подготовки. Об этом Министерство обороны России докладывало неоднократно.

В частности, ночью 21 марта Вооруженные силы России высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесли удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области. В итоге уничтожено более 80 наемников и националистов.

На данный момент продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению на Украине иностранных наемников, добавил Шойгу.

«Безответственная позиция Запада»

Обратил внимание Шойгу и на бесконтрольную раздачу оружия на Украине обычным гражданам и наемникам. По его словам, это «усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев», пишет ТАСС.

— Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине, — указал Шойгу.



Фото: Максим Платонов (архив)

Министр обороны России также обратил внимание, что фиксируются случаи бездумного применения отдельных вооружений украинской армией. Так, например, «в Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству» — две морские мины обнаружили у берегов Румынии и в проливе Босфор, их успели обезвредить турецкие военные.

Горячие точки не для призывников

Поспешил министр обороны России заверить в том, что призывников не планируется отправлять в горячие точки. Напомним, факты участия срочников в специальной операции на Украине вскрылись в начале марта, после чего президент страны Владимир Путин поручил провести проверки и установить виновных в этом.

— Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки, — заявил Шойгу.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Военнослужащих весеннего призыва 2021 года по истечении срока службы уволят в запас, они вернутся к себе домой, сообщил Шойгу. Военная служба большинства призывников этой весны стартует с профподготовки. Она продлится от трех до пяти месяцев.