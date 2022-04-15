Минобороны: Россия нарастит масштабы ракетных ударов по Киеву в случае атак на ее территорию

Масштабы ракетных ударов Вооруженных сил России по объектам в Киеве нарастят в случае диверсии на ее территории, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



— Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории, — заявили в ведомстве.

Фото: mil.ru

Вчера сообщалось, что авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов. Среди пораженных объектов: в районе Приволья — склад ракетно-артиллерийского вооружения, шесть мест скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное.

Маргарита Головатенко