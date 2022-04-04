Бастрыкин поручил дать оценку провокации со стороны Украины в Буче

Фото: Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать и дать процессуальную оценку провокации со стороны Украины об убийстве мирных жителей в Буче Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, в целях дискредитации российских военнослужащих Минобороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в Буче как доказательство массового уничтожения мирных жителей. Согласно данным Минобороны России, эти материалы не соответствуют действительности и являются провокацией.

Бастрыкин получил следователям принять меры для разоблачения причастных к этому и дать оценку их действиям по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России».

Фото: kremlin.ru

Накануне Минобороны России назвало очередной провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в Буче.

Сегодня официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что смысл этой провокации — «срыв мирных переговоров и эскалация насилия».

Дарья Акимова