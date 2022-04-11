Разоружение Европы: словацкий С-300 уничтожен под Николаевом через два дня после доставки

Всего авиация поразила 78 военных объектов Украины

Поражены четыре пусковые установки С-300 и до 25 украинских военных

Министерство обороны России, докладывая о ходе спецоперации на Украине, сообщило, что вчера ракетами «Калибр» на южной окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300. Она была поставлена Киеву одной из европейских стран.

Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил. Также в районе Успеновки уничтожили радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.



Несколько дней назад Словакия передала Украине ЗРК С-300, пишет «Интерфакс».

— Поставка системы не означает, что Словакия стала частью вооруженного конфликта на Украине, — сообщил глава правительства страны Эдуард Хегер.



Фото: pxhere.com

Вчера сообщалось, что высокоточные ракеты воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожили выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

В Донецкой области уничтожили девять танков и пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация»

За ночь с помощью ракет воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожили базу ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны — в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

В районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожили два склада боеприпасов, в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области — девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов

Средства ПВО в районе Изюма сбили в воздухе два украинских самолета Су-25. Также уничтожены несколько беспилотников и сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.

Фото: commons.wikimedia.org (архив)

Всего авиация поразила 78 военных объектов Украины — три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2 079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 003 единицы специальной военной автомобильной техники.

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