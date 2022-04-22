Минобороны России отчиталось о нормализации обстановки в Мариуполе

В Мариуполе нормализовалась обстановка, жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Горожанам доставляется гуманитарная помощь, расчищаются улицы от завалов, вывозится пораженная украинская военная техника.

Все остатки украинских нацистов «Азова» вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран заблокированы на территории комбината «Азовсталь», заявили в военном ведомстве.

Нацисты игнорируют требования освободить находящихся с ними женщин и детей. Российская сторона ежечасно доводит до них порядок выхода гражданских лиц, передает «РИА Новости».

Сегодня днем начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что из Мариуполя эвакуировали более 144 тысяч жителей и 341 иностранца, 1 844 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен.



Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии Мариуполя. Днем в четверг президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны и приказал отменить его. При этом он потребовал заблокировать промзону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».



Татьяна Леухина