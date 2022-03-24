Хронология военной спецоперации: главные события за первый месяц

Как все начиналось 24 февраля и что происходит к концу 24 марта

Фото: Минобороны России

День 1-й: Путин объявил о спецоперации, первые удары по военной инфраструктуре

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе — через 2 дня после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решению Путина также предшествовало согласие Совета Федерации на использование вооруженных сил страны за рубежом из-за ситуации в Донбассе. Вечером 24 февраля Путин на встрече с бизнесменами назвал спецоперацию вынужденной мерой.



Фото: kremlin.ru



В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: «Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что мирному населению ничего не грозит.

День 2-й: Запад начал вводить санкции, Россия установила контроль над Чернобыльской АЭС, компании начали уходить из РФ

Великобритания, Евросоюз и США ввели санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В Штатах считают, что именно Путин и Лавров несут ответственность за действия на Украине. В этом же списке министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов.



В этот же день Минобороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.



Также, начиная с 25 февраля, иностранные компании стали уходить из России — одним из первых об этом сообщила шведская автомобилестроительная компания Volvo.

День 3-й: ВС установили контроль над Мелитополем

Утром 26 февраля Министерство обороны России сообщило, что националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки. Подразделения российских вооруженных сил установили полный контроль над городом Мелитополем. Также 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли российского Черноморского флота, которые эвакуировали с острова Змеиный сложивших оружие украинских военных в количестве 82 человек. Часть катеров действовали под прикрытием гражданских судов.

День 4-й: перевод стратегических войск в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. По словам президента, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России. Также высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес РФ. В силы сдерживания входят межконтинентальные баллистические ракеты, самолеты тяжелой стратегической авиации, тяжелые бомбардировщики. Особый режим боевого дежурства подразумевает под собой готовность вооружения к применению.

День 5-й: старт переговоров между Россией и Украиной

На пятый день в белорусском Гомеле начались российско-украинские переговоры. Глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский сообщил:



— Мы подробно прошли все пункты повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и самое главное — договорились продолжить переговорный процесс... Руководство каждой из делегаций, проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны.

Фото: посольство России в Белоруссии

В тот же день Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. На фоне введенных санкций Банк России объявил о послаблениях по кредитам заемщиков и рекомендовал реструктурировать их задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось с 18 февраля из-за новых санкций. Следом совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5 до 20% годовых.

День 6-й: создание штаба по противодействию санкциям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов, так как «в текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением». Проект указа президента уже подготовлен. «Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше», — заявил Мишустин. Он также объявил, что возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям. Его заместителями стали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

День 7-й: взятие Херсона, потери ВС

В ночь на седьмой день США запустили новый виток противостояния — президент США Джо Байден выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны». Он заявил, что власти Штатов закрывают воздушное пространство страны для российских самолетов, Министерство юстиции страны создает специальную рабочую группу для «расследования преступлений российских олигархов». По словам Байдена, американские вооруженные силы «не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься». Однако они все равно направляются в Европу, «чтобы защищать союзников по НАТО».

Министерство обороны РФ заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль украинский город Херсон. И также сообщило о потерях — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1 597 человек получили ранения.

День 8-й: выплаты семьям погибших на Украине россиян

Владимир Путин провел заседании Совета безопасности страны и прокомментировал ход специальной военной операции на Украине. По его словам, она идет в строгом соответствии с графиком, по плану, все поставленные задачи успешно решаются. Затронул глава государства и тему выплат семьям погибших. Их семьям выплатят беспрецедентно большие суммы — почти 7,5 миллиона рублей.

Также в этот день завершился второй раунд российско-украинских переговоров — сторонам удалось найти понимание по части вопросов, но соглашение не достигнуто.



День 9-й: наказание за фейки о действиях ВС РФ

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских Вооруженных сил. Согласно новым поправкам, за заведомо ложные фейки грозит штраф — от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей либо до 3 лет колонии, а если это повлекло тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии. Также депутаты приняли поправки в КоАП об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Штрафы составляют от 30 до 500 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была предпринята попытка провокации. Потом в ведомстве предупредили, что украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ.

День 10-й: запуск и провал гуманитарных коридоров

Минобороны России констатировало, что идея с гуманитарными коридорами на Украине провалилась. На данный момент из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к ним никто не прибыл. Причина, по данным ведомства, в том, что националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев. С помощью беспилотников установлено, что гуманитарные колонны не формировались, а объявленный «режим тишины» активно использовался для перегруппировки украинских войск и национальных батальонов на оборонительных позициях.

День 11-й: ограничение работы Visa и Mastercard

Международные платежные системы Visa и Mastercard в ночь на 6 марта объявили, что ограничат свою работу в России. Причиной этого компании называют военную спецоперацию России на Украине.

А Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка российской военной операции на Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы.

Минобороны России меж тем заявило, что киевский режим экстренно пытался зачистить следы реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

День 12-й: утрата украинским руководством контроля за положением дел в стране

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране. По его словам, оно «несостоятельно и неспособно решать какие-либо вопросы» и находится под жестким влиянием радикалов, «которые фактически являются параллельной властью, не признающей никаких законов».

Фото: function.mil.ru

Также правительство РФ утвердило перечень недружественных России стран и территорий и правила сделок с компаниями, расположенными там.

День 13-й: отказ США от российского топлива

Президент США Джо Байден сообщил, что Штаты полностью отказываются от российской нефти и газа, признавая, что это нанесет серьезный удар по американским потребителям — в итоге цены на заправках выросли до исторического максимума.

Еще Владимир Путин подписал антикризисный пакет мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях антироссийских санкций.

День 14-й: доказательства о подготовке наступления Украины на ЛДНР

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нашли секретные документы командования нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку широкомасштабного наступления на ДНР и ЛНР в марте 2022 года. Ими утверждалась организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Это соединение с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове, заявили в МО РФ. В ведомстве констатировали, что спецоперация России сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР.



День 15-й: новая информация о секретных биолабораториях США

В Министерстве обороны России предоставили новую информацию о деятельности биолабораторий на Украине. Согласно документам, там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. А начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. Документы, имеющиеся в распоряжении у ВС РФ, подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов граждан Украины за рубеж.

Фото: Максим Платонов

Под вечер Министерство обороны России опровергло информацию западных СМИ о том, что якобы российская авиация вчера нанесла удар по мариупольской больнице №3.

День 16-й: Meta* и призывы к насилию

Американская компания Meta* разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook* и Instagram* в отношении российских военных в связи со специальной операцией РФ на Украине. Ответ России на действия Meta* последовал незамедлительно — Генеральная прокуратура РФ попросила суд признать компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а главное следственное управление ведомства возбудило уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании. В СКР сообщили, что в действиях Meta содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьей 280 и статьей 205.1 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности.

День 17-й: вывод из строя главного центра радиоразведки Украины

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России ударом из высокоточного оружия большой дальности вывели из строя главный центр радиоразведки Украины в Броварах. В этот же день стало известно о продолжении российско-украинских переговоров.

День 18-й: освобождение мирных жителей и уничтожение наемников на Украине

Вооруженные силы России освободили около 300 мирных жителей и монахов, которых боевики украинского нацбатальона держали в заложниках на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в поселке Никольское. Также ВС высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, где располагался пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

День 19-й: ракетный удар Украины по Донецку

Украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием ракеты «Точка-У», в результате чего погибли более двадцати человек. Еще десятки получили различные ранения, среди них есть дети... По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ответ на обстрел Донецка ракетой «Точка-У» Вооруженные силы России РФ заявили, что примут оперативные меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины, которые производят используемое националистами оружие.

Фото: vk.com/dnr_online_su

День 20-й: взятие под контроль Херсонской области и ответ на санкции США

Вооруженные силы РФ в рамках спецоперации взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. Также ими были захвачены опорный пункт националистов и иностранных наемников на Украине.

А Россия начала вводить ответные персональные санкции. Первыми под них «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ» попали президент США Джо Байден, его сын Хантер Байден и еще 11 американских чиновников.

День 21-й: подготовка провокации на Украине с использованием химоружия

Министерство обороны сообщило, что Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Также ведомство России опровергло сообщения о якобы убийстве мирных жителей в Чернигове силами ВС РФ и удар по драмтеатру в Мариуполе.



День 22-й: новые подробности о биолабораториях США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что лаборатории Министерства обороны Украины в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили от США финансирование в объеме $32 миллионов. $1,6 миллиона Штаты вложили в изучение путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. «Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия», — констатировал Кириллов. Он отметил, что информация о попытках уничтожения биоматериалов и документации в лабораториях Украины продолжает поступать.

День 23-й: удары по Львову

В Минобороны России сообщили, что утром 18 марта по объектам военной инфраструктуры Украины был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности, результатом которого стало уничтожение стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова. Ликвидированы и склады боеприпасов и военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, здание завода разрушено, но никто не пострадал, так как работу предприятия остановили досрочно и работников в момент удара там не было. Также он рассказал об ударе по территории в районе городского аэропорта.



Фото: скриншот видео Минобороны

День 24-й: Киев готовит нападение на дипломатические объекты Запада

Министерство обороны России сообщило, что в ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник Главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Он доложил, что боевики националистического батальона «Азов» готовят террористические атаки во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран. Киевский режим осведомлен о планах националистов, но никаких действий не предпринимает и хочет выдать нападения за якобы «целенаправленную атаку российских вооруженных сил», подчеркнули в Минобороны России.

День 25-й: взятие в плен лидеров нацформирований и пособники СБУ

Во время освобождения города Изюма в Харьковской области Украины бойцы Росгвардии взяли в плен лидеров нацформирований. Также взяты в плен пособники СБУ и захвачены важные документы. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить причастность задержанных лиц к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установить их роль и степень участия в преступлениях украинского режима и обеспечить «полное, всестороннее и тщательное расследование» их преступной деятельности.

День 26-й: применение гиперзвукового оружия на Украине

В Минобороны РФ прокомментировали слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только «количеством и крылатыми ракетами», отметив, что применяется и высокоточное гиперзвуковое оружие — авиационные ракетные комплексы «Кинжал» с аэробаллистическими ракетами. Ими уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» и крупные склады горючего. Также в ведомстве указали, что все распространяемые Михаилом Подоляком данные о потерях Вооруженных сил РФ, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем.

Фото: ru.wikipedia.org (демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал»)

День 27-й: старт импортозамещения в самолетостроении

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров оценил последствия антироссийских санкций Запада, вводимых из-за проведения специальной военной операции на Украине. Акцент будут делать на казанском Ту-214, заявил он: «Что касается самолетов хорошо известных, Ту-204, 214, Ил-96, — возможность расширения объемов производства присутствует, но мы исходим из здравого смысла, имея в виду, что МС-21 аналогичен по характеристикам с точки зрения пассажировместимости с Ту-214 и 204. И мы будем исходить из того в первую очередь, что 214-е машины, которые сегодня производятся на Казанском авиационном заводе, поставляются в основном государственной авиации».

День 28-й: выстрел с Украины в сторону Белгородской области

В селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за выстрела с территории Украины. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, снаряд разорвался в одном из сел. В Журавлевке поврежден один дом, обрушилась часть стены. В нем проживают две семьи. Есть пострадавшие, которым оказывают помощь. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего и установить виновных лиц.

День 29-й: причастность сына Байдена к биолабораториям на Украине

Министерство обороны России раскрыло новые подробности относительно биолабораторий на Украине. По данным ведомства, к их финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca под руководством сына президента США Хантера Байдена. Как сообщает МО РФ, США и их союзники вывезли с Украины не менее 16 тысяч биопроб — например, в рамках проекта UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4 тыс. солдат взяли образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 — на антитела к вирусу конго-крымской лихорадки. Проводилось это для выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона. Вывозились и опасные патогены, а также их переносчики. Среди получателей числились центр Лугара в Грузии, референс-лаборатории в Британии и институт Леффлера в Германии.

В МЧС РФ заявили, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины. В настоящее время на освобожденных территориях стартовала работа пунктов выдачи финансовой помощи. Безопасность в них обеспечивают представители Росгвардии.

Другие важнейшие события 28 дней специальной военной операции России на Украине в хронологическом порядке читайте в материале «Реального времени». За всей актуальной информацией о событиях следите в специальном сюжете интернет-газеты.

*признаны экстремистскими и запрещены в РФ по решению суда от 21.03.2022