Минобороны России: фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ

«Как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах»

В Министерстве обороны России опровергли причастность российских военнослужащих к якобы массовым убийствам в украинском городе Буча. В ведомстве заявили, что «все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях», являются очередной провокацией».

— За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В населенные пункты Киевской области российскими военнослужащими было доставлено и выдано мирным жителям 452 тонны гуманитарной помощи, — сообщили в Министерстве обороны России.



Пока Буча находилась под контролем Вооруженных сил России, выезды из города не блокировали, его жители могли свободно уехать в северном направлении, в том числе в Белоруссию. При этом южные окраины города, в том числе жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня, пишет ТАСС.

скриншот видео Минобороны России

В ведомстве заявили, что все российские подразделения полностью покинули Бучу 30 марта, то есть на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. При этом пока они находились в городе, его жители свободно передвигались по нему и пользовались мобильной связью.



— Более того, 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками, — обратили внимание в Минобороны России.

Фото: скриншот видео Минобороны России

То, что все так называемые «свидетельства преступлений» якобы российских военнослужащих в Буче появились только на 4-й день, когда туда прибыли сотрудники СБУ и украинское телевидение, в Минобороны считают неудивительным.

— Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь, — заявили в российском оборонном ведомстве.

Доказательства очередной провокации в Минобороны России считают неопровержимыми:

— Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах.

Пример работы западных PR-структур

Видео из города Буча распространилось в украинских социальных сетях и СМИ. На них засняты якобы погибшие, которые лежат на дороге. При этом посмотревшие видео обратили внимание, что тела шевелят руками, убирают их и ноги, чтобы те не попали под колеса проезжающей рядом военной техники. Один из пользователей разглядел, что в зеркало заднего вида попал момент, как один из якобы погибших встает, после того, как машина проехала мимо него, пишет «РИА Новости».

Дипломатический советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник назвал видео с якобы жертвами российских военнослужащих примером работы западных PR-структур по продвижению фейков о ситуации на Украине.

— Конвейер работает, но дает периодически сбой, которые Запад, впрочем, не замечает <…> Их впечатляют сами «преступления» и повод громко кричать, что русские — убийцы. Разоблачения потом уже никого не интересуют, всегда можно отмахнуться и не интересоваться последствиями, — цитирует его «РИА Новости».

Запад после кадров из Бучи анонсировал ужесточение антироссийских санкций

Видеокадры из Бучи распространились и на Западе. Там уже анонсировали разработку новых санкций против России из-за якобы ее причастности к случившемуся в украинском городе.

— Картины из Бучи вновь доказывают преступный характер войны против Украины. Они невыносимы, — цитирует министра финансов ФРГ Кристиана Линднера «РИА Новости». По его словам, Германия и ее партнеры уже завтра, 4 апреля, намерены приступить к обсуждению вопроса об ужесточении антироссийских санкций.

В этом же ключе высказались министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и некоторые другие европейские чиновники.