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Шойгу: ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий

12:44, 19.04.2022
Шойгу: ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий
Фото: mil.ru

Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

— Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства, — сказал он.

По словам Шойгу, последовательная реализация плана деятельности Минобороны нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой, сообщает «РИА Новости».

Фото: vk.com/mil

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза специальной военной операции. Министр также отметил, что российская операция направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик», о чем было объявлено изначально.

Маргарита Головатенко
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