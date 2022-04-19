Шойгу: ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий
Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
— Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства, — сказал он.
По словам Шойгу, последовательная реализация плана деятельности Минобороны нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой, сообщает «РИА Новости».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза специальной военной операции. Министр также отметил, что российская операция направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик», о чем было объявлено изначально.
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