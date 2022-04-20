ВС России обнаружили штаб подразделения теробороны в херсонской школе

Фото: кадр видео / Минобороны России

Российские военнослужащие обнаружили в школе в Херсоне штаб подразделения территориальной обороны, сообщили в Минобороны России.



В ведомстве рассказали, что представители теробороны образовательное учреждение использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт. Помещения школы, включая подвалы, были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением.

Помещения обследовали на наличие мин и взрывоопасных предметов. Все оружие и боеприпасы были вывезены. После этого здание школы-сада передали администрации.

Националисты оставили в школе документы, благодаря которым российские военнослужащие вышли на участников движения территориальной обороны в городе, сообщает ТАСС.

В воскресенье сообщалось, что вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области Украины.

Маргарита Головатенко