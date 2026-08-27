В Казани приговор по делу Frendex на 134 млн рублей ожидается 25 сентября

В последнем слове пятеро подсудимых называли себя потерпевшими и просили справедливости и оправдания

Фото: Динар Фатыхов

25 сентября в Казани могут огласить итоговое решение по делу пирамиды Frendex. Эту дату сегодня перед удалением в совещательную комнату сообщил судья Вахитовского райсуда, передает с места журналист «Реального времени».

Перед этим в суде финишировали судебные прения защиты, и все подсудимые выступили с последним словом. Общие тезисы адвокатов — версия о причастности их клиентов к хищению средств основана не на доказательствах, а на предположениях — ни один из потерпевших об их участии в уводе средств не заявлял, а малая часть обманутых на допросе в суде отказались от исков. Кроме того, по данным защиты, фактов получения средств от афер следствием не установлено, сам размер ущерба определен лишь по показаниям 300 вкладчиков, тогда как финансово-экономическая экспертиза не проведена, несмотря на неоднократные требования обвиняемых в ходе четырех лет предварительного и судебного следствия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сами подсудимые сегодня указывали, что оказались за решеткой лишь потому, что одними из первых вложили в Frendex собственные средства, поверив в законность деятельности, развернувшейся по всей России и даже в Казахстане. Они просили суд о справедливом решении, называя таким оправдательный приговор и их освобождение.

Ранее в прениях сторона обвинения запросила для пятерки подсудимых реальные сроки в 8—9 лет колонии общего режима и просила полностью удовлетворить гражданские иски.

Напомним, по версии ГСУ МВД Татарстана, с мая 2020 года по 9 августа 2021 года члены организованной группы, представляясь от имени зарегистрированной в Эстонии компании Frendex Europe OU, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства жителей 11 регионов страны. Первые заявления от потерпевших в полицию поступили в августе 2021-го. Уже через год предполагаемый ущерб вырос до 100, а затем до 200 млн рублей. К финалу следствия после вычета тех сумм, которые заявители указывали в качестве обещанных им процентов, сумма сократилась до 134,4 млн рублей. В ходе следствия под арест попало имущество обвиняемых на 67 млн рублей, в том числе — 6 автомобилей и 20 участков, под Москвой, в Марий Эл и Татарстане. На скамье подсудимых — пятеро из десятки обвиняемых. Еще один только ждет суда, а четверо, включая основателей Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина, в международном розыске.