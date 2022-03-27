Пасечник: в ЛНР сейчас не ведут подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР сейчас не ведется подготовки к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня утром Пасечник заявил, что референдум о вхождении Донбасса в состав России может пройти на территории ЛНР в ближайшее время. Позже в Госдуме отметили, что сейчас неподходящее время для его совершения.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что Донецкая и Луганская народные республики вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям.

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Дарья Акимова