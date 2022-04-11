В Брянской и Белгородской областях объявили желтый уровень террористической опасности

В двух российских областях, граничащих с Украиной, объявили желтый уровень террористической опасности. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на власти регионов.

Желтый уровень террористической опасности ввели в Белгородской области. На территории Брянской области также установили желтый уровень террористической опасности на 15 суток — с 14.00 11 апреля до 14.00 25 апреля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При установлении желтого уровня террористической опасности гражданам рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на улице или в общественном транспорте необходимо иметь при себе документы, предоставлять их для проверки по первому требованию правоохранителей.

Сегодня в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области повысили уровень террористической угрозы. Это связано с проведением спецоперации РФ на территории Украины.

Татьяна Леухина