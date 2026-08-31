Режим беспилотной опасности в Татарстане снят

Ночью угроза также объявлялась в Альметьевске, Бугульме, Лениногорске и Заинске

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Ограничения действовали с утра 31 августа — с 4:08 до 7:53. Об этом сообщила республиканская служба РСЧС.

— Внимание! На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» отменен», — говорится в сообщении.

В период действия режима аэропорты республики временно закрывались для приема и отправки рейсов. К утру ограничения сняли в Казани и Нижнекамске. Также в течение ночи угроза атаки беспилотников объявлялась в Альметьевске, Бугульме, Лениногорске и Заинске.

Ранее сообщалось, что 29 августа над Татарстаном силами ПВО были уничтожены беспилотники, точное число не уточнялось.

Вадим Вахрушев