Режим беспилотной опасности в Татарстане снят
Ночью угроза также объявлялась в Альметьевске, Бугульме, Лениногорске и Заинске
В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Ограничения действовали с утра 31 августа — с 4:08 до 7:53. Об этом сообщила республиканская служба РСЧС.
— Внимание! На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» отменен», — говорится в сообщении.
В период действия режима аэропорты республики временно закрывались для приема и отправки рейсов. К утру ограничения сняли в Казани и Нижнекамске. Также в течение ночи угроза атаки беспилотников объявлялась в Альметьевске, Бугульме, Лениногорске и Заинске.
Ранее сообщалось, что 29 августа над Татарстаном силами ПВО были уничтожены беспилотники, точное число не уточнялось.
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