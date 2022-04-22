Задачи второго этапа спецоперации: Донбасс, дорога в Крым и Южная Украина

Военные заявили о планах обеспечить выход к Приднестровью

Российская армия в ходе второй фазы спецоперации, которая стартовала два дня назад, должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной. Такие задачи озвучил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев.

Так, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты Украины и черноморские порты, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной и металлургической продукции за рубеж.

Фото: mil.ru

— Контроль над Югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию, — цитирует его ТАСС.

«Техническое превосходство российской армии стало очевидным»

Миннекаев подчеркнул техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве.

— При нанесении ударов российские вооруженные силы никаких потерь не несут. Это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии стало очевидным, — сказал он.

По его словам, спецоперация должна быть «успешно доведена до логического завершения». Он заявил, что все поставленные задачи будут выполнены.

— Не мы начинали эту войну, но мы ее закончим, — заключил Миннекаев.

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