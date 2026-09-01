В Казани назначили экспертизу по делу о земле жены генерала Изаака в Лаишево

Верховный суд Татарстана просит экспертов разобраться — были ли капитальными постройки, под которые муниципалитет отдавал участки почти даром

В истории продажи 10 муниципальных соток под Казанью за 3,9 тысячи рублей семье бывшего замглавы МВД Татарстана Владимира Изаака разбирается Верховный суд Татарстана. Прокуратура утверждает о незаконности сделки, настаивая, что возведенный на этой площади «индивидуальный жилой дом» силовиков-арендаторов признакам жилья не отвечал. Лаишевский райсуд в изъятии земли отказал. Апелляционная инстанция накануне посчитала нужным назначить строительно-техническую экспертизу, сообщает журналист «Реального времени».

Предметом спора районной прокуратуры и властей Лаишево стал объединенный из двух наделов участок площадью 20 соток и два дощатых домика на нем по 26—27 кв. м в поселке «ICL КПО ВС» в районе села Усады в Лаишевском районе Татарстана. В 2020—2021 годах их приобрела супруга начальника Главного следственного управления — заместителя министра Екатерина Изаак: половину земли выкупила у администрации района всего за 3,9 тысячи рублей — после нескольких лет субаренды, вторую — у супруги ныне обвиняемого во взятках экс-начальника тыла МВД Татарстана Раиля Шакирова — за 1 млн (в том числе 50 тыс. — за землю).

Фото ныне снесенных построек на ноябрь 2025-го. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В ноябре 2025-го был подан иск к ПИЗО исполкома Лаишево, в котором райпрокурор просил признать недействительными заключенные муниципалитетом договоры о реализации земель Изаак и Шакировой и аннулировать право собственности нынешней владелицы. Главный аргумент иска — домики, возведенные арендаторами на участках, не отвечали признакам капитальных построек и не могли служить основанием для продажи муниципальной земли без торгов.

29 апреля Лаишевский суд отклонил доводы прокуратуры, однако в силу это решение не вступило — прокурор района подал апелляционное представление.

31 августа в рамках рассмотрения доводов сторон Верховный суд Татарстана удовлетворил ходатайство истца о назначении судебной строительно-технической экспертизы, в том числе по материалам дела, с учетом того, что на данный момент спорные постройки снесены. Суд поставил перед экспертами ряд вопросов: имели ли указанные индивидуальные жилые дома неразрывную связь с землей, возможно ли было их перемещение без ущерба объекту и являлись ли они объектами незавершенного строительства?

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Производство экспертизы поручено Средне-Волжскому центру судебной экспертизы Минюста РФ. До ее результатов производство по апелляционному представлению Верховным судом РТ приостановлено — на два месяца.

Напомним, ранее генеральские участки и домики в поселке «айтишников» были предметом другого иска — прокурор Татарстана просил Ново-Савиновский райсуд Казани обратить эти активы в доход государства вместе с другой недвижимостью семьи Изаак. Однако суд посчитал нужным исключить лаишевские объекты, установив, что официальных доходов ВИП-силовика и его родни для таких покупок хватало. При этом, по вступившему в силу решению суда, обращению в доход государства подлежат три квартиры и парковочное место в Казани, ранее оцененные в 21,3 млн рублей. Изаак с супругой, а также его тесть и теща просили райсуд отсрочить процедуру изъятия на три месяца, но получили отказ.

Накануне Верховный суд Татарстана дал добро на немедленное изъятие недвижимости экс-судьи Арбитража республики Аделя Минапова по другому антикоррупционному иску — на 207 млн рублей. Впервые по таким делам исполнение по всем объектам начнется до вступления решения в силу.

Ирина Плотникова