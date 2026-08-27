Новости общества

19:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МВД: с начала года из оборота изъято 13,2 тонны наркотиков

17:54, 27.08.2026

Данные охватывают период с января по июль включительно

МВД: с начала года из оборота изъято 13,2 тонны наркотиков
Фото: Динар Фатыхов

МВД России отчиталось о результатах работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В пресс-центре ведомства сообщили, что за семь месяцев 2026 года полицейские изъяли более 13 тонн запрещенных веществ.

— Полицейскими из незаконного оборота изъято 13,2 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ, — передает информацию ТАСС.

Данные охватывают период с января по июль включительно.

Ранее МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме с топливными картами. Аферисты рассылают в мессенджерах и соцсетях поддельные объявления о продаже карт и талонов по низким ценам, а переход по ссылкам ведет на фишинговые сайты, где злоумышленники похищают деньги и личные данные.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

Читайте также