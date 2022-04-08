В Минобороны России опровергли причастность российских войск к ракетной атаке по вокзалу в Краматорске

Министерство обороны России опровергло причастность российских войск к ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Данные заявления являются провокацией и не соответствуют действительности.

— Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось, — сообщили в ведомстве.



Фото: sledcom.ru

Как подчеркнули в Минобороны, в районе вокзала были обнаружены обломки тактической ракеты «Точка-У», она применяется только Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает «РИА Новости».



Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал ракетный удар по вокзалу военным преступлением украинской армии.

В марте украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием ракеты «Точка-У», в результате погибло более 20 человек. Десятки граждан получили ранения различной степени тяжести.

Диана Жиленкова