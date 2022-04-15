«Ракетные удары по Киеву будут наращиваться»

Фото: скриншот видео Минобороны России

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться»

Министерство обороны России, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщило об ударе высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по военному объекту на окраине Киева.

Был поражен Жулянский машиностроительный завод «Визар» — уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

— Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории, — заявили в Минобороны.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Два дня назад в министерстве заявили, что наблюдают «попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам» на территории России.

— Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, — предупредил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Вчера ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Климово Брянской области с двух вертолетов. Пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. По данным СКР, в результате обстрела, «прямых попаданий и взрывов снарядов» повреждены не менее шести жилых домов. Возбуждено уголовное дело.

А согласно сегодняшнему докладу в Минобороны, в районе населенного пункта Городня Черниговской области ЗРК С-400 сбил украинский вертолет Ми-8, совершивший атаку на жителей Климово в Брянской области.

В Харьковской области ликвидировали примерно 30 польских наемников

Также в МО сообщили об освобождении металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой Республики. Ранее он был под контролем украинских националистов. Позавчера в Минобороны сообщили, что там 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, в том числе 162 офицера и 47 женщин-военных, «добровольно сложили оружие и сдались в плен». 151 раненому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты ВСУ на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в городскую больницу.

Что еще произошло за сутки:

В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбили в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

В районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черновый Сокол сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Ясеновое уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов.

Такими же ракетами в районах населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка, Повстанское уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения, в населенных пунктах Николаев и Парутино — склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.

Ракетные войска в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидировали отряд наемников польской частной военной компании численностью до 30 человек.

Авиацией в районах Гусаровки и Волобуевки уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе три опорных пункта, девять единиц бронетехники и автомобили различного назначения

Поражен 221 военный объект Украины — 12 пунктов управления, 176 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, также подавлено 12 огневых позиций артиллерии.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Авиация уничтожила 13 военных объектов Украины — в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2 213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 110 единиц специальной военной автомобильной техники.



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