«Ялта-Зай» для нас — второй дом»: как в Заинске растят будущее Татарстана

За что любят спортивный центр малыши, начинающие спортсмены и сильнейшие лыжники страны

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

На прошлой неделе в Заинске закрыли последнюю в этом году смену летнего лагеря «Ялта-Зай». Школьники отдыхали на живописном берегу водохранилища с конца мая. «Когда возвращаюсь домой, скучаю по этому месту. Здесь так хорошо…» — делится Камилла Минниханова, приехавшая в лагерь уже в пятый раз. Впрочем, с окончанием смены свои двери центр не закрывает: в нем круглый год проводят всероссийские соревнования, спортивные сборы и яркие мероприятия для всей семьи. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Провожу здесь каждое лето и уже не представляю себя без этого лагеря»

Все лето на территории Центра спортивной подготовки «Ялта-Зай» не смолкали радостные детские голоса и смех. Здесь прошел ежегодный летний лагерь — за три месяца отдохнуть и набраться сил успели 1 200 детей в возрасте 7—16 лет. Они съехались из всех районов Татарстана. Не остались в стороне и другие регионы: путевки в «Ялта-Зай» популярны, например, у жителей Москвы и Самары.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Для ребят устроили по-настоящему яркие каникулы: в программе — мастер-классы, КВН, квесты, концерты, даже бизнес-обучение. Но в фокусе организаторов не только развлечения. Смена этого года носила название «Единство — наша сила» и была призвана познакомить детей с культурным наследием народов России. Детям отдых в «Ялта-Зае» нравится: 80% из них приезжают сюда не один раз. И, даже став взрослыми, понимают, что не в силах расстаться с любимым лагерем.

— Я езжу сюда с 2015 года. Провожу тут каждое лето и уже, честно, не представляю себя без этого лагеря. «Ялта-Зай» с каждым годом меняется, но одно остается неизменным: в него приезжают счастливые, довольные дети. А еще нас всегда очень вкусно кормят! Притягивает все: и атмосфера, и природа, и люди. Многих друзей, с которыми общаюсь, я нашла именно здесь, — поделилась бывшая воспитанница, а ныне — вожатая, студентка Театрального института им. Б. Щукина Анастасия Ячменева.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Дети признаются: прощаться с лагерем грустно. На закрытии смены они долго обнимались, плакали и обещали не терять связь.

— Мне посчастливилось приехать сюда в пятый раз, потому что мама работает в «Сетевой компании». В лагере нравится: хорошая программа, всегда устраивают что-то новое. Особенно люблю вечерние мероприятия, которые мы ставим: придумываем танцы, сценки, — с воодушевлением рассказала Камилла Минниханова.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

«В центре круглый год проходят соревнования»

К счастью, с окончанием смены активная жизнь не заканчивается. Сотрудников «Сетевой компании» здесь ждут в любое время года во время поездок выходного дня и на семейные праздники.

А главное, «Ялта-Зай» — это не просто место отдыха, но и важный для Татарстана спортивный объект со стадионом, футбольным полем, лыжероллерной трассой и судейским павильоном. Именно здесь когда-то проходил отбор на Универсиаду. Сейчас в центре проводят десятки соревнований — от региональных до всероссийских. На них в Заинск съезжаются самые сильные лыжники республики и всей страны.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

— В центре круглый год проходят соревнования. Здесь занимаются ребята из Университета талантов по программе «Путь чемпиона», спортсмены из Федерации лыжных гонок Татарстана. Они проводят тут и зимние, и весенние каникулы, — рассказала директор Центра спортивной подготовки «Ялта-Зай» Белла Огурцова.

История этого места началась еще в 1984 году как детского лагеря. Новую жизнь в территорию вдохнули в 2013-м: тогда «Сетевая компания» начала полную реконструкцию. Центр продолжают совершенствовать и по сей день.

— Ремонт у нас был сделан основательный. К двухэтажному зданию пристроили еще два этажа — в расчете на то, что приезжают спортсмены со всей России. Был создан зал ожидания. Огромное спасибо генеральному директору АО «Сетевая компания» Ильшату Фардиеву и за поддержку спортсменов, и за проведение детских смен в летнем оздоровительном лагере, — говорит Белла Огурцова.

Белла Огурцова (справа). предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Кроме профессиональных соревнований, в «Ялта-Зае» проводят и состязания для сотрудников предприятий республиканской энергосистемы, агробизнеса и муниципалитета. Так что возможности здесь открыты для всех: и профессионалов, и любителей.

«Ялта-Зай» открывает дорогу в большой спорт

Центр спортивной подготовки в Заинске — это лучшая база в Закамье, уверен тренер сборной Татарстана и Университета талантов по лыжным гонкам Антон Лаврентьев.

— «Ялта-Зай» для нас — уже второй дом. Самая главная достопримечательность — это, конечно, лыжероллерная трасса протяженностью 5 км. Набережные Челны, Альметьевск, Заинск, Мензелинск, Нижнекамск — всем удобно сюда добираться. Тут также отличный кроссовый круг, есть спортивный городок. Если идет дождь, можно заниматься внутри, в холле. Есть ратрак (транспортное средство для подготовки лыжных трасс, — прим. ред.) — это большое преимущество для лыжников. Без него сейчас никак, — объяснил тренер.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Сейчас на базе центра тренируются 30 человек по программе Университета талантов «Путь чемпиона» и 45 человек — по программе «Лето».

Команду Сармановского района привез в «Ялта-Зай» тренер сборной Татарстана по лыжным гонкам Руслан Фасхутдинов. Он подчеркнул: сильнейшие спортсмены активно соревнуются на базе центра и зимой, и летом.

— Мы приезжаем сюда каждое лето. Здесь проводят отличные тренировочные сборы. И питание, и комнаты для проживания отличные. Для спортсменов создают все условия. Трасса очень хорошая. Я тренируюсь с пятого класса — тогда меня привели в спорт родители. На сборах можно сравнивать себя с другими, оценить свои возможности, — рассказала Юлия Пахарева из Казани.

Реклама. АО «Сетевая компания». Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Другой юный спортсмен, Роман Горностаев из Мензелинска, уверяет: в «Ялта-Зае» созданы все условия, чтобы вырастить олимпийского чемпиона. «Здесь хорошая роллерная трасса, отличные подъемы, на которых можно отрабатывать упражнения. И длина подходящая — 5 км», — подчеркнул он.

— «Ялта-Зай» не просто дает возможность тренироваться, а открывает дорогу в большой спорт, — с гордостью говорит Антон Лаврентьев. — На данный момент самая талантливая наша ученица — Алия Исрафилова, которая прошла этот путь. Она находится в юниорском составе сборной России по лыжным гонкам.

