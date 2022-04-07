Минобороны России: страны НАТО участвовали в проектировании новых образцов вооружения ВСУ

Фото: скриншот видео Минобороны России

Российские военные взяли под контроль Изюмский приборостроительный завод в Харьковской области Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Предприятие выпускало оптические приборы для бронетехники — речь о бронетранспортерах БТР-4Е — украинского производства.

— На территории завода были обнаружены документация, чертежи и журналы, в которых отражена причастность стран НАТО к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и военной техники ВСУ, — заявили в Минобороны РФ.

Что касается территории завода, то аэромобильные силы и боевики националистических батальонов Украины превратили ее в укрепрайон и держали там оборону. Несколько дней назад завод отбили российские военные.

Фото: скриншот google.com/maps

Помимо документов, на предприятии обнаружили образцы вооружения западного производства: переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства.

Напомним, город Изюм в Харьковской области находится под контролем российских военных, о чем Минобороны сообщило 26 марта. 20 марта во время освобождения Изюма бойцы Росгвардии взяли в плен лидеров нацформирований. В ходе операции по освобождению города росгвардейцы также взяли в плен пособников СБУ, захватив важные документы.

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