Роспотребнадзор закрыл в Казани очередное заведение
Кафе «Омут» в Казани опечатали: еду готовили без медкнижек и в антисанитарных условиях
В Казани по решению суда приостановлена работа кафе «Омут», расположенного на улице Кремлевская, 21. Проверку провел Роспотребнадзор совместно с МВД по Татарстану.
В ходе проверки выявили множество нарушений:
- антисанитарное состояние производственных помещений, некачественная уборка;
- нарушение порядка мытья посуды, отсутствие дезинфицирующих средств;
- использование продуктов без маркировки и сопроводительных документов;
- отсутствие медицинских книжек у сотрудников и допуск к работе без осмотров на инфекции;
- недостаток технологического оборудования, нарушение поточности процессов.
По всем фактам составили протоколы, помещение опечатали. Суд принял решение закрыть кафе «Омут» на 60 суток.
Ранее сообщалось, что в Казани из-за нарушений санитарных норм временно закрыли бар «Пять зеленых бутылок». В заведении обнаружили несоблюдение условий хранения продуктов и использование товаров с истекшим сроком годности.
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