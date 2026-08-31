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Роспотребнадзор закрыл в Казани очередное заведение

13:45, 31.08.2026

Кафе «Омут» в Казани опечатали: еду готовили без медкнижек и в антисанитарных условиях

Роспотребнадзор закрыл в Казани очередное заведение
Фото: скриншот с сайта управления Роспотребнадзора по РТ

В Казани по решению суда приостановлена работа кафе «Омут», расположенного на улице Кремлевская, 21. Проверку провел Роспотребнадзор совместно с МВД по Татарстану.

В ходе проверки выявили множество нарушений:

  • антисанитарное состояние производственных помещений, некачественная уборка;
  • нарушение порядка мытья посуды, отсутствие дезинфицирующих средств;
  • использование продуктов без маркировки и сопроводительных документов;
  • отсутствие медицинских книжек у сотрудников и допуск к работе без осмотров на инфекции;
  • недостаток технологического оборудования, нарушение поточности процессов.

По всем фактам составили протоколы, помещение опечатали. Суд принял решение закрыть кафе «Омут» на 60 суток.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за нарушений санитарных норм временно закрыли бар «Пять зеленых бутылок». В заведении обнаружили несоблюдение условий хранения продуктов и использование товаров с истекшим сроком годности.

Вадим Вахрушев

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