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С 24 февраля в СМИ и соцсетях распространили более 4 млн фейков о спецоперации на Украине

12:18, 06.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
С 24 февраля в СМИ и соцсетях распространили более 4 млн фейков о спецоперации на Украине
Фото: скриншот видео Минобороны России

С 24 февраля в СМИ и социальных сетях было распространено порядка 4,2 млн фейковых публикаций о проведении специальной военной операции России на Украине. Такие данные привела директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты страны Екатерина Мизулина.

По ее словам, фейки распространялись в том числе в иностранных СМИ и зарубежном сегменте крупнейших соцсетей и видеохостингов. Одной из основных стала ложная информация о событиях в Буче. Она содержится в 544 тысячах публикаций.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— В распространение именно этого фейкового сюжета вложены колоссальные средства, — приводит слова Мизулиной ТАСС.

Несколько дней назад в Минобороны России сообщили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в Буче, являются очередной провокацией. За время нахождения города под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах страны и призывы к антироссийским санкциям. В случае если ложная информация повлечет за собой тяжкие последствия, нарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

    Диана Жиленкова
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