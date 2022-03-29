Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине

Фото: скриншот трансляции

Сегодня в Стамбуле прошли первые с 7 марта очные переговоры России и Украины. По их итогам глава делегации, помощник президента России Владимир Мединский и замминистра обороны РФ Александр Фомин выступили с заявлением. Главное — в материале «Реального времени».

Вначале Мединский заявил, что переговоры прошли конструктивно. По его словам, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.



— Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту. Мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, — отметил помощник президента.

Шаг первый — военный

В первую очередь принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях — в связи с подготовкой договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также предоставлении ей гарантии безопасности.

— Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны будут созданы условия для дальнейшей нормальной работы, — заявил Фомин и пообещал позже предоставить подробную информацию.

Фото: Минобороны России

Вместе с этим Москва призывает Киев строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных.

— Мы призываем, чтобы вообще исключить практику пыток, применяемых к нашим военнопленным, и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла меры, чтобы исключить эту практику, — отметил замминистра обороны РФ

Шаг второй — политический

Мединский также рассказал, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием договора двух государств на уровне МИД.

— Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей, — заявил помощник президента России.

Фото: kremlin.ru

При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе, отметил он.

Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

Далее помощник президента России, как пишет «РИА Новости», заявил, что Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь и Донбасс военным путем. По его словам, предложения Киева по гарантиям безопасности не распространяются на эти территории.



Мединский добавил, Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы и размещения иностранного вооружения. В итоге Украина провозглашается постоянно нейтральным внеблоковым безъядерным государством под международно-правовыми гарантиями, дается перечень стран-гарантов.

Также Киев просит оформить окончательное решение на встрече глав государств двух стран.

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