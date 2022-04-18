Медведчук обратился к Путину и Зеленскому с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя

Фото: скриншот видео

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины. Видео опубликовало СБУ, пишет RT.

— Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украину Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры, — заявил политик.

С предложением об обмене на Медведчука выступили и британские наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер. Просьбу они адресовали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, пишет ТАСС.

Кадры обращения наемников транслировались на телеканале «Россия-1». Сейчас британцы находятся в плену Вооруженных сил РФ и ДНР.



12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука. Его фото он опубликовал в личном telegram-канале.



На следующий день Зеленский предложил России обменять Виктора Медведчука на украинских военнопленных. В Кремле в ответ на это заявили, что не знают, хочет ли политик «какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Медведчук — не гражданин России и «не имеет никакого отношения к специальной военной операции», однако за его судьбой Москва продолжит следить: глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука.

Жена украинского политика Оксана Марченко обращалась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь в его освобождении, а от Зеленского потребовала «предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения».

Татьяна Демина