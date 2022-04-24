ВКС России высокоточными ракетами поразили девять украинских объектов

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили девять военных объектов Украины, в числе которых один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в четырех районах Харьковской области. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных украинских объектов. Уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.

Ночью ракетные войска и артиллерия выполнили 423 огневые задачи. В результате ударов поразили 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, 25 позиций артиллерийских батарей, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Фото: vk.com/mil

Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили в течение вчерашнего дня 22 военных объекта Украины. Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.

Маргарита Головатенко