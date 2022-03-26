Минобороны опровергло фейки о вызове граждан в военкоматы
В течение последних дней российским мужчинам поступали звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Эти звонки — фейковые и осуществляются с территории Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что такие звонки «абсолютно не соответствуют действительности» и «являются провокацией украинских спецслужб»:
— Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует, — сказал он в заявлении.
22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком сообщения о «трудовых лагерях» для беженцев с Украины в России.
Песков отмечал, что закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России, который в начале месяца подписал президент России Владимир Путин, полностью соответствует ситуации тотальной информационной войны, в которой оказалось российское государство.
Недавно Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за ложную информацию о любых государственных органах России, которые действуют за рубежом. За это грозит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей штрафа либо до трех лет лишения свободы.
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