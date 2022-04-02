В Челны прибыли переселенцы из Мариуполя — их разместили в санатории «Жемчужина» и гостинице КАМАЗжилбыт

Фото: мэрия Набережных Челнов

В Набережные Челны прибыли 297 вынужденных переселенцев из Мариуполя. Их привезли на восьми автобусах из столицы Татарстана. Беженцев сопровождали медики, социальные работники и сотрудники МЧС. Об этом рассказали в мэрии города.



Прибывших разместили в двух пунктах временного размещения: санатории «Жемчужина» и гостинице КАМАЗжилбыт. В номерах есть средства первой необходимости, в том числе личной гигиены и бытовой химии, а также питание.

Минувшей ночью на центральный железнодорожный вокзал Казани прибыл поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса и с Украины. Всего приехало 502 человека, в том числе 99 детей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова