Эксперименты над психбольными, угроза Восточной Европе: новые данные о лабораториях США на Украине

Фото: Максим Платонов

США выделили $350 млн Украинскому научно-технологическому центру

Министерство обороны России раскрыло новую дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждающую многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия.

Так, в МО подробно рассказали об Украинском научно-технологическом центре (УНТЦ), который создан с целью «…предотвращения распространения знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения…». Однако Экспертный центр химических и биологических угроз Министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ — это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия.

Фото: Минобороны России

Правовой статус центра определен Соглашением от 25 октября 1993 года, которое заключено между правительствами Украины, Канады, США и Швеции. Штаб-квартира УНТЦ находится в Киеве и имеет региональные представительства в Баку, Кишиневе, Тбилиси, Харькове и Львове.

Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном направлено более $350 миллионов. Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются Госдепартамент и Минобороны. Финансирование осуществляется также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.

Фото: Минобороны России

В Минобороны обратили внимание на документ от 11 марта 2022 года. В нем говорится: «Наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших в украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1 000 до 4 000 чел.), оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения».

Используя подобные формулировки, Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения, отметили в МО РФ.



Американцев интересовали исследования, имеющие двойное назначение: проект 6166 «Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения» и проект 9601 «Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в Европейский Союз». Многие из них направлены на изучение чумы и туляремии, а также гриппа птиц и африканской чумы свиней. В интересах Пентагона были профинансированы проекты, направленные на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц, летучих мышей.

Также в Минобороны обратили внимание на проект «Мониторинг эпидемиологической и экологической ситуации относительно опасных болезней водного происхождения на Украине» В рамках него проводился отбор проб воды в Днепре, Дунае, Днестре, а также в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем.

Фото: Минобороны России

— Результаты проведенных работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только на территории Российской Федерации, но и в акваториях Черного и Азовского морей, а также в странах Восточной Европы — Белоруссии, Молдавии, Польше, — заключили в Минобороны.

Кто еще задействован в реализации военно-биологических программ

Также Минобороны обнародовало новые имена, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ:

Исполнительный директор УНТЦ — гражданин США Кертис Белаяч. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года.

Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер.

Фото: Минобороны России

Куратор центра от США Фил Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения ОМП.

Вице-президент Black & Veatch Мэтью Вэббер, который выражал готовность к работе с УНТЦ в рамках проводимых военно-биологических исследований на территории Украины.

Американские ученые проводили опыты на пациентах харьковской психбольницы

В ходе спецоперации на территории Украины российские военные установили, что с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в Мерефе Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове.

— Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении, — отметили в Минобороны.

Фото: Минобороны России

Деятельность лаборатории остановили в январе 2022 года, а все оборудование и препараты вывезены на запад Украины. В Минобороны заявили о наличии показаний ряда свидетелей «этих бесчеловечных экспериментов», однако их имена не раскрываются в интересах обеспечения их безопасности.

В Херсонской области нашли три беспилотника с 30-литровыми емкостями и оборудованием для распыления рецептур

Доложили в Минобороны и о том, что 9 марта российская разведка нашла на территории Херсонской области три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур.

Фото: Минобороны России

Согласно имеющимся данным, в январе 2022 года Украина через посреднические организации купила более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.

«США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия»

— Наша обеспокоенность деятельностью Вашингтона на Украине связана с тем, что, вопреки своим международным обязательствам, США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия. Ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия, — заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства, а на их участников не распространяется уголовная ответственность.

Пользуясь существующими пробелами в международном законодательстве и отсутствием четкого механизма проверки, США наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира, заявили в Минобороны.

Фото: Минобороны России

— Российская Федерация постоянно прилагает усилия по созданию механизма проверки соблюдения КБТО, однако указанная инициатива последовательно блокируется коллективным Западом во главе с США с 2001 года. Существующий Механизм Генерального секретаря ООН по расследованию предполагаемого применения биологического и токсинного оружия, а также Женевский протокол 1925 года о запрещении применения удушающих, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств в ходе войн и военных конфликтов не охватывают вопросы проверки биологической деятельности государств-участников. Организация по запрещению химического оружия, расположенная в Гааге, также не обладает такими полномочиями, — отметили в Минобороны

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