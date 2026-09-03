В 33 регионах России у предприятий нет долгов по зарплате

«Реальное время» составило рейтинг субъектов по задолженности заработной платы

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане и еще 32 регионах у предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, не зафиксировано долгов по зарплате. Тем временем в аутсайдерах рейтинга оказался Краснодарский край с задолженностью в 605 млн рублей и еще девять субъектов страны. В целом же по России общий объем таких «просрочек» увеличился почти в два раза. Подробнее — в обзоре.

Нет долгов по зарплате только в 33 регионах России

Татарстан оказался среди 33 регионов России, где у предприятий нет задолженности по зарплате. Такие данные по состоянию на конец июля 2026-го следуют из статистики Росстата.

Также в этом топе числятся Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Тульская, Ростовская, Кировская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, Свердловская, Челябинская, Иркутская и Амурская области, Ненецкий автономный округ, республики Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Башкортостан, Мордовия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Чукотка, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Забайкальский край.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если рассматривать отдельно по округам, то больше всего регионов без долгов по зарплате в Приволжском федеральном округе, куда входит и Татарстан (8). На втором месте — Центральный федеральный округ (6), на третьем — Северо-Кавказский федеральный округ (5). В топ-5 также вошли Уральский федеральный (5) и Дальневосточный федеральный (4) округа, а на шестом месте расположился Южный федеральный округ (3). Наименьшие показатели — у Сибирского и Северо-Западного федеральных округов (в обоих по 1).

В целом по России объем долгов по зарплате вырос почти вдвое

Наличие долгов по зарплате перед работниками зафиксировано в 54 регионах страны. В целом по России на конец июля 2026-го совокупная задолженность составила 2,03 млрд рублей. В сравнении с соответствующим периодом предыдущего года объем таких «просрочек» увеличился на 95,3%.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты 872,4 млн рублей (42,8%) «накопилось» в 2026 году, а 859,4 млн (42,1%) — в 2025-м. Остальные долги (307,1 млн, или 15,1%) образовались в 2024-м и ранее.

Доля работников, перед которыми имелась задолженность по зарплате, составила менее 1% (10,3 млн человек).

скриншот с сайта Росстата

Если рассматривать структуру долгов по зарплате по видам экономической деятельности, то распределение следующее:

строительство — 43,1%;

обрабатывающие производства — 27,7%;

водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов — 4,7%;

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 4,4%;

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов — 4%;

транспортировка и хранение — 3,5%;

научная и техническая деятельность — 3,3%;

добыча полезных ископаемых — 3,3%;

недвижимость — 2,6%;

образование — 1,2%;

гостиницы и общепит — 0,6%;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 0,4%;

информация и связь — 0,3%;

деятельность финансовая и страховая — 0,3%;

культура, спорт, досуг и развлечения — 0,2%;

прочие виды услуг — 0,2%;

здравоохранение и социальные услуги — 0,1%;

административная деятельность и сопутствующие допуслуги — 0,1%.

В аутсайдерах — Краснодарский край

Больше всего задолжали по зарплате предприятия Краснодарского края (605,5 млн). На втором месте среди аутсайдеров — Нижегородская область (273,7 млн), а на третьем — Москва (170,7 млн). В антитоп-5 также попали Вологодская (120,1 млн) и Сахалинская (109,7 млн) области.

На 6—10-х местах с большим отрывом расположились Смоленская (93,1 млн), Ленинградская (73,6 млн), Новосибирская (63,6 млн), Тверская (53,2 млн) области и Камчатский край (50,8 млн).

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом, если рассматривать по динамике роста объемов задолженности по зарплате, на первом месте расположилась Удмуртская Республика (в 15 раз за год), на втором — Якутия (в 15 раз), на третьем — Пермский край (в 5,2 раза). В пятерку по данному показателю также попали Республика Тыва (в 3,6 раза) и Москва (в 2,6 раза).

Кроме того, в десятке аутсайдеров — Санкт-Петербург (+199,3%), Ленинградская область (+169,8%), Крым (+147,3%), Новосибирская (+147,1%) и Псковская (+125,2%) области.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Вполне возможно, что это приписки»

Отсутствие долгов по зарплате в статистике Росстата может свидетельствовать о желании региональных властей «приукрасить» свой KPI. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился экономист и бизнес-тренер Денис Ракша.

Он объяснил, что по логике вещей такая статистика не должна делиться строго по регионам. Дело в том, что даже внутри одного субъекта у разного бизнеса может быть самая разная финансовая ситуация, поэтому найти даже один регион, где нет ни одной компании с задолженностью по заработной плате, — это уже фантастика, а 33 — и вовсе за гранью возможного.



— Вполне возможно, что это приписки. Как это может выглядеть? У каждого регионального правительства или губернатора есть свои KPI. На показатели данного критерия влияет и наличие задолженности по зарплате. Чтобы не испортить себе весь индекс, N-люди могут сказать: «Давай накрутим KPI вот этот или тот», — размышляет эксперт.