Смерть соответчицы может заморозить изъятие активов экс-судьи Арбитража РТ на 207 млн

В связи с этим прокурор Татарстана просит запустить процедуру немедленной конфискации недвижимости Минаповых

Фото: Ирина Плотникова

Апелляционный процесс по жалобам на решение об изъятии в казну РФ имущества на 207,7 млн рублей судьи в отставке Арбитражного суда Татарстана Аделя Минапова и его родни могут приостановить на полгода. Железным основанием для такого поворота в деле стала смерть соответчицы по иску, о которой сегодня сообщила представитель Минаповых, передает с заседания журналист «Реального времени».

Напомним, параметры иска прокурора РТ Альберта Суяргулова к Минаповым включали 22 пункта — 16 объектов недвижимости, два авто и 62 млн рублей — доход от сдачи жилья в аренду и стоимость уже отчужденных активов. Ответчики иск не признавали, однако 18 мая 2026 года Советский райсуд Казани в полном объеме удовлетворил требования надзорного ведомства к экс-судье Аделю Минапову, его жене (по документам — бывшей), теще Амине Хуснутдиновой и ее сестре Расиме Гараевой. При этом по иномаркам и деньгам судья первой инстанции в резолютивной части прописал — немедленное взыскание. На этом пункте в прениях настаивала начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Лилия Фаттахова, указывая, что после подачи иска ответчики вывели со своих счетов наличными 13 млн рублей.

Решение о немедленном взыскании по части BMW X7 и Mercedes-Benz AMG (Гелендваген) 2021 года выпуска приставы начали исполнять в кратчайший срок, в итоге уже в июне Росимущество выставило эти машины на торги. BMW был продан с первой попытки за 11,6 млн рублей — на миллион дороже стартовой цены, а вот по второму лоту заявок не поступило, так что торги признали несостоявшимися.

— Деньги со всех арестованных счетов также списаны, — сообщила сегодня в Верховном суде Гулия Калимуллина, представитель Минаповых, но не стала уточнять — о какой общей сумме речь.

Сегодня в Верховном суде Фаттахова попросила обратить немедленное взыскание и на недвижимость из удовлетворенного районным судом перечня. И объяснила — у надзорного ведомства имеется информация, что Минаповы продолжают сдавать в аренду часть квартир, купленных на неподтвержденные, и соответственно — получать незаконный доход. Кроме того, начальник антикоррупционного отдела прокуратуры дала понять — в связи со смертью одного из ответчиков процесс извлечения этого дохода может растянуться на длительный срок.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Против немедленного изъятия недвижимости возражала и Калимуллина, и представитель «Россельхозбанка» (залоговый кредитор одного из объектов). Первая указывала — никаких доказательств в части продолжения отношений ответчиков с арендаторами прокурор не представляет. А между тем на все объекты недвижимости наложен запрет в части его отчуждения, и пристав, который занимается исполнительным производством в отношении ответчиков, неоднократно навещал эти квартиры и никакого постороннего проживания в них не выявил.

В итоге судебная коллегия объявила участникам — ходатайство прокуратуры будет разрешено в совещательной комнате.

В свою очередь Гулия Калимуллина попросила приостановить апелляционный процесс. Она указала, что если ранее представляла интересы всех четырех ответчиков, то в настоящее время лишь троих: «К сожалению, Расима Гараева скончалась 18 июля 2026 года — прошу приобщить копию свидетельства о смерти. И мы ходатайствуем о приостановлении дела до вступления иных лиц в права наследования».

Представитель прокуратуры РТ не возражала, отмечая, что приостановка дела в данном случае является обязанностью суда.

Председательствующий судья объявил перерыв в заседании до 31 августа.

Ирина Плотникова