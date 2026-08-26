В Тамбовской области из-за атаки БПЛА загорелся склад Wildberries — есть пострадавший

Площадь возгорания — более 100 тыс. кв. м

В Котовске Тамбовской области из-за атаки БПЛА загорелся склад Wildberries. Площадь возгорания — более 100 тыс. кв. м, сообщил в своем канале в «Максе» глава региона Евгений Первышов.

— По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries, получивший сотрясение мозга от взрывной волны, — добавил он.

По словам Первышова, в ночь на 26 августа Котовск подвергся массированной террористической атаке. Было уничтожено 16 вражеских беспилотников. После падения дрона загорелся дом в одном из СНТ.

— Из-за атаки БПЛА на Тамбовскую область получил повреждения логистический объект компании в этом регионе, возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Прием новых поставок товаров на указанном объекте не осуществлялся, — рассказали в пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и оператора рекламы Russ).

Напомним, экономисты оценили ущерб Wildberries от атак украинских беспилотников на склады примерно в 700 млрд рублей. Складские комплексы регулярно попадают под атаки. С 18 июля вражеские беспилотники атаковали более десяти логистических центров маркетплейса. В том числе объекты в Подмосковье, Удмуртии, Башкортостане, Владимирской области и ряде других регионов страны.

В ответ команда RWB анонсировала антикризисную программу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина