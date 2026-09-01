В Красноярском крае семь человек получили ранения после нападения ученицы в школе

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь

Фото: Динар Фатыхов

В Красноярском крае в результате нападения школьницы в Канске пострадали семь человек: пятеро детей и двое взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

— На данный момент скорой помощью в Канскую межрайонную больницу было доставлено семь пострадавших, пять детей и двое взрослых. Все пострадавшие были осмотрены, получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение, — рассказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ писали, что школьница напала на учеников в канской школе.

Напомним, в начале года в нижнекамской школе произошел конфликт между 13-летним подростком и техработницей. В ходе ссоры школьник ранил женщину ножом, а затем нанес повреждения и самому себе, выстрелив из сигнального устройства.

Галия Гарифуллина