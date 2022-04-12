Три танка, пять БМП, 42 пленных: сорван ночной прорыв украинских военных с завода в Мариуполе

Фото: скриншот видео Минобороны России

Мариуполь хотели покинуть около 100 человек

Накануне вечером в Мариуполе окруженные на территории завода «Ильича» остатки подразделений украинских войск предприняли попытку вырваться из города, но она была сорвана российскими военнослужащими. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, докладывая о ходе спецоперации на Украины.

Город в северном направлении хотели покинуть до 100 военнослужащих Украины вместе с бронетехникой, но их остановили с помощью ударов авиации и артиллерии. В итоге уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских солдата добровольно сложили оружие и сдались в плен.

С начала проведения специальной военной операции уничтожены 130 украинских самолетов

Также за ночь с помощью высокоточных ракет Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области.

Авиация разгромила 32 военных объекта Украины. Среди них:

зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Новомихайловки;

радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Золотаревки;

один командный пункт;

18 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Средства ПВО сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе Бердянска и Мелитополя.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2 139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 046 единиц специальной военной автомобильной техники.

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